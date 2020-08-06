把用有一套住宅的实际需求者当作投机者的惩罚性税金炸弹. August. 06, 2020 07:39. . 开放民主党议员金珍爱（音译）前天在国会全体会议上就综合房地产税法修正案进行赞成讨论时表示：“各位住在高价公寓，即使房价上涨也没有问题。只是要努力缴纳税金。如果存在不劳而获的情况，希望可以收回由此带来的开发利益。”未来统合党的议员们批判称，“暴露出了这次出台房地产对策的目的在于征收税金”，“世界最高水平的惩罚性课税，使房地产市场成为了格斗场”。 金议员在引发争议后解释说：“这是当时向喝倒彩的统合党议员做出的发言。”但是有人指出，政府的对策使国民的税金负担大幅增加，作为国民的代表是否对此缺乏共识。此前，政府发表大幅提高房地产相关税金的对策时主张：“税金负担的增加以多住宅者为对象，而一套住宅的实际拥有者几乎没有受到影响。”但在现实生活中，不仅多住宅者要缴纳的税金，而且一住宅者要交纳的税金也大幅上涨。 文在寅政府执政以来，以抑制投机需求为由，每年都上调作为拥有征税标准的公布价格，因此今年的财产税负担大幅加重。在首尔，58万户家庭的财产税被上调至上升幅度上限的30%缴税。再加上从明年开始，公示价格超过9亿韩元的一套住宅者的综合房地产税税率将比原来上调0.1至0.3个百分点，负担将进一步加重。只要房价上涨不出售，收入不变的一套住宅实际需求者的负担就会加重。对于没有什么收入，只拥有一套房子的退休者来说，这无疑是晴天霹雳。 共同民主党4日在国会全体会议上多数通过了房地产税金相关法案，其主要内容为，将多住宅者的综合房地产税税率最高提高至2倍，转让税最高税率也提高到72%。即使以控制投机的名义，急剧提高税金的行为也有可能侵害国民的财产权。“用税金炸弹可以稳定房价”的主张，就像之前的房地产政策失败所说明的一样，缺乏根据。将一生节约购买一套住房的一套住房者视为投机者，不仅违背了宪法规定的“禁止过剩原则”，而且也不符合保护实际需求者的政府政策方向。

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