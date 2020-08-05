吉尔•拜登，会展现新的第一夫人形象吗？. August. 05, 2020 07:55. by 河貞敏 dew@donga.com. 1975年，正在进行离婚诉讼的24岁美国女大学生见到了33岁的参议员。该男子在3年前因车祸失去了妻子和女儿，当时很难照顾同车的6岁和5岁的两个儿子。对抚养别人的孩子、一举一动都暴露的政治家妻子的生活感到负担的女人，四次拒绝了求婚，直到第五次求婚才接受。1977年结婚后，她当好了仍是现役的丈夫的贤内助，并生下了女儿，还获得了教育学硕士、博士和英文学硕士等3个学位。她就是美国民主党总统候选人乔•拜登的夫人吉尔女士。 她被美国媒体称为“拜登博士（Dr. Biden），被认为是展现了政界人士配偶的新形象。2009年丈夫成为副总统时，她得到了第一个带薪工作的副总统夫人的头衔。虽然丈夫是国会参议员36年、副总统8年的华盛顿政界实力派，但她并没有放弃自己的教师职业，独立维持着生计。 当时她已在公立高中和两年制社区学院教了30多年英语作文等课程。当学生们问起“你和拜登议员是什么关系”时，她总是回答说“亲戚”。2007年56岁获得博士学位时，论文上写的也是把未婚时姓氏放在前面的“杰奎斯-拜登”。当成为副总统夫人后，4年制名牌大学纷纷请她出面授课，但她表示“喜欢社区学院”，没有答应。 考虑到丈夫的地位和影响力，养育3个孩子的同时兼顾职场生活和学业的她很难说完全没有受到有形和无形的帮助。但是如果没有本人的意志，光靠丈夫的光环，也不可能做到。她在接受国家广播NPR采访时表示：“我的本体性是教师，丈夫的生活和我的生活是两回事。”丈夫也高度评价妻子的独立性说：“在乘坐满是采访人员的副总统专机时，也总是在给考试打分。” 过去不论东西方，作为当权者的配偶备受瞩目的类型是“影子内助型”。似有非有地过着没有存在感的生活，不会引起非议，也不会引起问题。布什家的女主人、美国第一夫人芭芭拉•布什和劳拉•布什女士、德国总理安格拉•默克尔的丈夫约阿希姆•扎尔博士等就是代表性人物。 前美国国务卿希拉里•克林顿则恰恰相反。她在1993年丈夫就任总统后，立即将白宫东馆的令夫人办公室搬到了丈夫办公室所在的西馆。她还推进了医疗保险改革。对于雇主为被雇人承担更多费用的改革方案，很多人有同感，但“既不是选举产生的职位，也不是医疗专家，总统夫人掺合个什么劲”，遭到了舆论的十字炮火。结果，在议会中未能获得通过，而此时形成的“聪明但自以为是的女人”的形象，成了日后她挑战总统宝座时的决定性障碍。 总统夫人当然不是选举产生的职务。但是，忽视权力者配偶的影响力也不现实。不到一定“级别”或许不清楚，但如果有力量和意志，与其让他们在背后吹枕头风，不如给他们公开活动的机会。实际上，前国务卿克林顿的医疗改革方案后来成为了奥巴马医改的框架。在迎来新冠疫情这一前所未有的保健危机的今天，如果该法案得以出台，将会得到更多的支持。 虽然不知道拜登候选人会不会成为白宫的主人，但记者觉得，只要他登上权力宝座，吉尔女士能发挥自己的专业优势，为消除教育两极化做出贡献。现任美国教育总司令贝奇•迪波斯是拥有53亿美元（约合64000亿韩元）资产的资产家，上任前就强调教育民营化，引起了争议。另外，即使有新冠疫情再次扩散的危险，他也依然遵从主君的意愿，向各学校推进9月正常开学。 如果吉尔女士在数十年间在低收入层公立学校与孩子们打交道，一次也没有为政治家的丈夫计算过选票得失的话，那肯定是谎言。但是也不能单纯地认为为了选票，在这么长的时间里维持了教师职业。如果总统夫人对美国教育政策发挥影响力，是不是会成为族阀政治的好例子呢？至少不会像希拉里担任第一夫人时期那样，引发非专家的争论。

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