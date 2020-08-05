在空地、绿地上盖上公寓，重建、再开发“只是表面上的缓和”. August. 05, 2020 07:55. . 韩国政府决定，允许首尔重建50层公寓，并把汉城芦原区泰陵高尔夫球场等建设为宅地，向首都地区追加提供13.2万套住宅。昨天，经济副总理洪楠基等相关部委负责人共同发表的《首都圈住宅供给扩大方案》中，包含了搞活重建、再开发对策。如果进行LH、SH等公共机关参与的“公共重建”，将放宽限制，把容积率提高到500%，并允许层数达到50层等。 此前，政府仅在“三期新城市”等首尔外围地区推进大规模住宅供应，而如今却把目光转向了首尔市中心内的供应方案，这值得肯定。如果重建目前容积率为250%的500套公寓，如果适用300%的容积率，将大幅增加到600套，如果达到500%，将大幅增加到1000套。首尔江南的多个重建园区此前曾推进过50层公寓，但由于受到首尔市35层的限制，所以进展缓慢。 但是，公共重建需要公共机关参与项目，而且寄附采纳增加容积率的50%-70%等规定依然存在，因此，民间会有多大响应令人怀疑。江南的重建组合中已经出现了“如果建高楼，墩加小型住宅和租赁公寓，停车场就会变得复杂”的否定反应。 政府还为了准备新宅地，将绿带地区的泰陵高尔夫球场、龙山的金氏军营、麻浦的西部驾照考场等空地一一扒集起来。泰陵高尔夫球场附近居民反对说：“如果大规模公寓园区建成，交通将严重堵塞。”而金氏军营的用地，连美军归还的日程都还没有敲定。急于发表的供给对策要真正进行下去，还有很多难关。 如果在汉江或山周围建设50层公寓的话，首尔的天空线将会有很大的改变。稳定房地产市场固然重要，但也不能随机应变地推进对市民生活产生巨大影响的政策。原则上允许50层，但要制定长期城市计划，该提高的地方要提高，该守住低层的地方要守住。比起将空地全部用公寓填满，将旧低层居住地提高至中层，才是城市环境最理想的选择。宣布前后，一些人出现了“政府千万什么都不要干”的说法。随着政府的房地产对策接连失败，国民对政策的信赖度跌至谷底。必须制订弥补之策，以免政府为了摆脱目前的困境，出来一堆仓促的对策，破坏首尔的未来。

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