联合国报告首次认为“朝鲜已完成核弹头小型化”. August. 05, 2020 07:44. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 联合国首次提交报告称，朝鲜有可能已经完成可以搭载在弹道导弹上的小型核武器的开发。 路透社当地时间3日报道称，联合国安理会下属的对朝制裁委员会专家小组制定了上述内容的中期报告，并提交给对朝制裁委员会。报告称，没有标明名字的多数国家认为，朝鲜通过前6次核试验，开发出了小型化核武器。报告称：“朝鲜正在持续进行高浓缩铀和建设实验用轻水反应堆等核项目”，“一个会员国认为，朝鲜正在持续生产核武器。”报告称，“一些国家认为，朝鲜为了开发多弹头系统等技术改进，正在促推进核武器的进一步小型化。” 如果确认朝鲜成功实现核武器小型化，可以针对美国等国进行远程发射，可以认为朝鲜已经度过了开发核武器的重要关口。 韩国国防部副发言人文洪植4日在例行记者会上就该报告表示：“我们认为，朝鲜的核武器小型化能力已经达到了相当的水平。”国防部相关人士表示：“但政府不承认朝鲜是核拥有国。”

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