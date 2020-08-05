“为了让自己得到安慰而唱歌”. August. 05, 2020 07:44. by 林熙允记者 imi@donga.com. 除了宏伟的屋顶外，朴素的屋顶、淡淡的月光代替灿烂的阳光。如果说有长久闪耀的理由，也许就是这个。原声流行音乐二人组“屋顶月光”迎来了出道10周年。还出了新作品。虽然每年都发表新歌，但是一次性公开5首以上的新歌是自2013年2辑《Where》之后7年来的第一次。专辑名为《Still a Child》。 上月31日在首尔钟路区东亚媒体中心见到的同龄成员金允珠、朴世珍表示，“与出道的26岁时相比，现在的苦恼没有太大的不同。《Still a Child》(依旧是孩子)就是因此而出现的题目。” 从2010年开始，她凭借《真切的人生啊》《没有的是价值》《今天也辛苦了》等安慰和共鸣的歌曲获得了人们的喜爱。高喊“那是我的故事”的青春们涌到了《屋塔房收音机》(2010年出道作品题目)下面。 “复读，第三次高考的时候经常去屋顶。因为当时屋顶庭院很流行。(和世珍)住在同一幢小楼时，我们也会爬到小楼屋顶边聊天，边度过快乐时光。”(金允珠) 两人同为东亚广播艺术大学同学，曾作为“铃铛姐妹”活动，在亲切的旋律下，通过紧凑的和声和编曲，创作出了无可挑剔的原声流行音乐。 新作的第一首歌《散步的美学》也让人联想到保罗•麦卡特尼的歌曲。将副歌部分“걷、고、걷、고”的每一个音节按半音踮起脚来，配合轻快的Shuffle节奏升上去，就能轻松感受到金允珠“每天晚上都喜欢走”的首尔远望汉江地区的情趣。 “累的时候，我曾给自己发过‘辛苦了’的短信。意外地给了自己力量。” (金允珠) 两人说：“比起安慰别人，更想自己得到安慰，所以不断地写歌。" 唱着“就算没有任何人在意你的悲伤/我也一直为你加油”的屋顶月光的《今天也辛苦了》成为了同时代的格言。在“治愈”成为关键词的社会各处像标语一样飘扬。 “(歌词)在书店、文具店、大型超市施工现场的安全栅栏上也看到了。是值得感恩的歌曲。与其说‘那是我们的歌曲’，不如说今后要过得更好。” (朴世珍) 两人从大学第一年的五月开始一直是挚友。在电影院，看着街上的招牌，确认只属于两人的搞笑代码后，就变成这样了。 到现在“世珍阿”还是世界上最搞笑的。 以天赋的口才出道之初就成为电台常客的她们，以假象的“屋塔房收音机”主持人自居的两人，在2018年10月实现了梦想。地面波广播DJ(MBC《蓝色夜晚，屋顶月光》•每天晚上10点~12点)来了。去年年末作为新人DJ破例获得了MBC广播演艺大赏广播部门优秀奖。 “超越两份工作，在做‘四份工作’的同时也要再加把劲的缘由，以及摆脱10年的非正式员工生活成为正式员工的短信……学到了真正的人生。感觉交到了很多朋友。” 相当于新作的脊梁骨的歌曲《长得像大人》就像埃尔顿•约翰的钢琴叙事曲一样，把“镜子中依然像孩子/你究竟是谁”的问题放在听众的心头。 站在镜子前的26岁的两个孩子，屋顶月光的烦恼也许对大众来说是万幸。我会更长久地与这片土地的青春相伴。因为安慰的开始是共鸣。 “即使今后当上了奶奶，还会用屋顶月光的名义发行专辑，两个人穿着非常可爱的衣服拍摄封面。我们的梦想就是这样。”

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