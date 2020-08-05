SK电讯和“外民”携手打造“无人驾驶送货机器人”. August. 05, 2020 07:44. by 柳根亨 noel@donga.com. SK电讯公司和优雅兄弟们(外卖的民族APP运营公司)为了无人驾驶送货机器人商用化，携手合作。 4日，两家公司表示，已经签订了“利用以5G为基础的智能机器人和移动边缘计算(MEC)的事业合作”的相关业务协议(MOU)。 SK电讯公司的“MEC云平台及通信网”运营经验和优雅兄弟们公司的智能机器人送货服务相结合，计划构筑新概念无人流通系统。5G MEC及云技术是在交换中心及基站设置云数据中心，划时代地减少数据处理所需的物理时间和距离的服务。如果将该技术与无人驾驶机器人相结合，就可以实现高精确度的行驶和送货上门。 首先，目前优雅兄弟们运营的室外无人驾驶送货机器人“Dilly Drive”将结合5G技术，提高无人驾驶能力。两家公司已经从6月开始在首尔广津区建国大学进行在Dilly Drive上应用5G MEC的测试。 今后还将适用于室内无人驾驶服务机器人“Dilly Plate”、室内无人驾驶层间移动送货机器人“Dilly Tower”等。SK电讯公司的一位有关负责人表示：“在车辆难以接近的地区、送货员难以访问的时间段、非面对面状况等方面，无人驾驶送货机器人将具有更大的使用价值。”

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