侵犯表达自由、经济合作特惠……不能强行处理牵强的南北法案. August. 04, 2020 07:43. . 韩国国会外交统一委员会昨天统一提交了禁止向朝鲜散发传单的《南北交流合作法修订案》等18件涉及南北关系的法案，并进行了讨论。大部分是共同民主党提议的法案，在在野党强烈反对的情况下，仍决心迅速处理。共同民主党的方针是先与在野党讨论后处理，但是也毫不掩饰根据情况强行处理的意志。 执政党的南北关系法案中存在很多违宪因素，引发对朝事业特惠等各种争议的内容比比皆是。对于执政党视为最优先课题的禁止向朝鲜散发传单一事，国会专门委员和立法调查官们已经提交了讨论报告书，称“事前审查发现，可能会侵害宪法上的言论自由”。在事前必须得到政府批准的“交易和运出、运进物品”中，包括对朝传单和辅助记忆媒体（USB）、气球器具、无人机等，而且塞入了把散发传单列入事前申报对象“南北韩居民接触”等，这是超出常识的牵强之举。 南北关系发展法修订案中，不仅包括对突然中断经济合作带来的投资资产的损失进行补偿，还包括用政府预算补偿企业未实现的期待利益，还在特定边境地区设立“和平经济特区”进行支援的内容。这甚至会助长对朝投机热潮。甚至还有旨在明确“总统签署的南北协议是根据大韩民国宪法的签署、批准程序”的修改案。这不能不称作有可能动摇我国法律体系的不负责任的想法。 韩国政府在朝鲜进行威胁后，已对传单散发团体进行了警察调查、取消了法人设立许可，甚至对相当数量的对朝人权团体进行了事务检查等，接连采取了无理措施。联合国朝鲜人权特别报告官也出面，劝告韩国政府中断所有措施。在这种情况下，在野党甚至反驳称这是“金与正下令法”，如果连成为争论对象的法案也速战速决，这只会严重损害国家的颜面。 对朝散发传单会引起朝鲜的挑衅，对边境地区居民的安全造成危险，这是事实。但是这个问题不是靠无理的法律修改，而是应由政府说服对朝团体，如果不可避免的话用现有法律进行限制就可以的事情。与租赁三法不同，它也没有为追求政策效果的时间紧迫性。但政府和执政党到底为何如此吊死在一棵树上？“脱北者”出身的在野党议员感叹道：“在朝鲜也不会这样像在高速公路上奔跑一样”，难道这些事情是必须如此速战速决猛力推进的吗？

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