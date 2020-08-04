帕莱阿斯的政治. August. 04, 2020 07:44. . 希腊国土狭小，又不肥沃。相反，爱琴海和对岸的小亚细亚有很好的岛屿和肥沃的大地。希腊的警察们从市民中选出开拓团，积极建设殖民城市。 一个开拓团在小亚细亚海岸发现了大海深、蓝色狭窄的海峡入口，并建立了城市。这座城市就是现在伊斯坦布尔市郊的卡尔凯顿镇。这里曾是东西贸易的要冲。如果那时候他们渡过海峡，就会险些发现日后被称为“世界上最优秀城市”的君士坦丁堡。 卡尔凯顿发展成了名城。这里出现了一个名叫帕莱阿斯（音译）的政治家。虽然还没有有关他的确切资料，但亚里士多德的著作《政治学》中记载了对他所构想的政治的批评。 据亚里士多德说，帕莱阿斯主张所有公民的财产应均等。那显然是个令人耳目一新的方案。亚里士多德也像索隆一样警告过，无情的贫富差距的危险、富人的奢侈和金权政治。但是，他认为，整齐划一的平准化没有意义。 这种争论一直持续到今天，直到人类历史结束为止也不会结束。根据亚里士多德的说法，帕莱阿斯对税金、司法、教育等内政进行了详细的考虑，但是对外政和军事力量却只字未提。 追求强制性平等的权力，把福利作为平等的重要方法。这时牵扯到的就是财源。这时，庞大的军费令人反感。把军费转为福利，就会夸大和平，甚至把自己当作巨大的和平主义者。这还是幸运的。有的人对富人像看恶魔一样对待，对外敌则看成佛祖、耶稣。只要我不先打人，对方也不会打我。 据笔者推测，帕莱阿斯好象也是如此。亚里士多德说过。立法者还要考虑邻国和所有外国的关系。一个国家的财富必须达到可以应对国内需求和外部危险的程度。假装和平的人会招来真正的战争。

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