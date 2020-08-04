对日本公文的分析结果显示：“日帝有组织地介入了强制动员慰安妇”. August. 04, 2020 07:43. by 金哉希 jetti@donga.com. 东北亚历史财团在新近出版的学术著作中，收录了证明日本政府有组织地介入强制动员“慰安妇”及设置、管理慰安所相关情况的资料。 东北亚历史财团3日宣布，出版了包括与日军“慰安妇”相关的70件公文的原文和翻译文的《日军‘慰安妇’问题资料集》第一卷和第二卷。第一卷是日军和日本政府有关征招、移送“慰安妇”的资料，第二卷是有关慰安所的实际经营状况和战后“慰安妇”犯罪处罚方面的资料。 新发现的文件也首次在书中公开。在1938年日本外务省发给内务省的《关于支那（中国）渡航妇女管制的文件》中，记录有“因年龄关系根据查处规定无法发放证明者，将发放女侍、女仆的身份证明，在进入支那（中国）后从事丑业（慰安妇）。”财团方面解释说：“当时也包括一些未成年人，但由于年龄过小无法发放身份证明，因此可以看作是隐瞒职业、逃避年龄限制的根据。” 这一资料集是由东北亚历史财团针对殖民统治实际情况进行全面研究的成果之集大成《日帝侵夺史》编纂工作的一部分。财团方面表示：“与现有有关慰安妇的资料集不同，（新书）刊载并全面整理了截至2019年的最新资料的原文及译文。”

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