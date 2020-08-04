美国：日本采取的限制出口是安保措施…不能成为WTO审理对象. August. 04, 2020 07:43. by 具特敎 kootg@donga.com. 据悉，就韩国政府向世界贸易组织(WTO)起诉日本向韩国实施出口限制(export restriction)一事，美国表示“安保问题不能成为WTO的审理对象”。事实上，这有可能被解释为是在支持日本方面的逻辑，因此预计将引起争议。 根据3日在世贸组织官方网站公开的争端解决机构(DSB)会议记录显示，上个月29日(当地时间)在瑞士日内瓦举行的DSB定期会议上，美国方面发言称，“只有日本才能判断出对本国的本质安保必要的措施。(与安保措施相关的起诉)会给70多年来没有介入安保相关事件的世贸组织带来严重的危险。” 这可以解释为，日本方面采取的限制出口属于安保措施，因此不能成为世贸组织的纠纷对象。 韩国政府认为，美国的发言是支持特定国家日本，这不符合常理。因为美国也主张，在目前来自欧盟(EU)等起诉的钢铁相关纷争中采取了安保措施，所以只是表明了有利于本国的原则性立场。 但是，部分人观测说，美国政府的发言将对韩日之间的世贸组织出口限制纷争产生很大的影响。梨花女子大学法学专门研究生院教授崔元睦(音)表示：“无论一审结果如何，二审上诉机构都将按照美国的意愿变得有名无实，因此，韩国或日本都将很难上诉。美国的此次发言发出了两国无需向世贸组织起诉，只需本国自行解决安保措施的声音。”

한국어