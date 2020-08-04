丹尼尔姜赢得LPGA巡回赛重启后的首个冠军. August. 04, 2020 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 旅美侨胞(美籍韩裔)丹尼尔•姜(28岁•照片)在时隔5个多月重启的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛复出舞台上登上了冠军宝座。 3日，在美国俄亥俄州托莱多的斗篷高尔夫俱乐部(72杆)结束的LPGA续航锦标赛最后一轮第3轮比赛上，丹尼尔姜减少了2杆，最终以低于标准杆7杆共209杆的成绩，领先排在第2位的席琳•波蒂尔(法国•低于标准杆6杆共210杆)一杆夺得了冠军。丹尼尔姜在拿走15万美元(约1.8亿韩元)冠军支票的同时，也拿到了职业生涯的第四个冠军。出生在美国旧金山的她从2岁到6岁一直生活在父亲的故乡釜山。操着一口妙趣横生的釜山方言，她的韩国名字叫姜孝林。 续航锦标赛是今年新设的比赛，也是受新型冠状病毒感染症(COVID-19)的影响，于今年2月中断的LPGA巡回赛宣告重新开始的第一场大赛。当天以并列第一出发的丹尼尔姜抓下3个小鸟球，吞下1个柏忌，打出了低于标准杆2杆的成绩，斩获了重启后的首个冠军。 丹尼尔姜在18号洞(4杆)以标准杆结束了比赛，把1杆领先优势保持到了最后。由于同组的波蒂尔第二杆将小球送到了距离旗杆只有1米左右的地方，所以本以为会展开延长赛，但由于波蒂尔错失小鸟推杆，最终确定了丹尼尔姜的冠军。 夺冠后，丹尼尔姜对自己的教练哈曼(77岁•美国)和安妮卡•索伦斯坦(50岁•瑞典)表示了感谢。“高尔夫皇帝”泰格•伍兹(美国)的前恩师哈曼从2018年开始指导丹尼尔姜。丹尼尔姜表示：“在哈曼的劝说下，我在休赛期练习了很多过去不怎么喜欢的3号木杆。这次大会使用了3号木杆，结果很好。哈曼还经常给我一些关于精神方面的建议。”她还补充说，“对我来说，按照偶像索伦斯坦通过手机短信给出的建议和指点，展开攻击性比赛，也是夺冠的动力。” 丹尼尔姜在夺冠后举行的记者会上说：“现在应该通过电视观看男友的比赛，可能会很紧张。”因为作为自己的男朋友兼职业高尔夫选手、IT企业Sun Microsystems(甲骨文公司旗下公司)的共同创始人斯科特•麦克尼利的儿子麦弗瑞克•麦克尼利(25岁•美国)正在美国职业高尔夫(PGA)巡回赛梭子鱼锦标赛最后一轮比赛中向冠军发起挑战。 在休赛期一起练习，提升了实战感觉的情侣“同时夺冠”的挑战遗憾地以失败告终。截至前一天，排在并列第2位的麦弗瑞克在小鸟球(2分)、标准杆(0分)、柏忌(-1分)等赋予各自结果不同得分，合计分数较高的选手排名较高，以“变形史特伯福特计分法(Modified Stableford)”方式进行的该比赛上，最终以34分的总成绩排在了第7位。

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