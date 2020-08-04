全球唱片公司：正在积极寻找韩国新人. August. 04, 2020 07:43. by 林熙允记者 imi@donga.com. 全球唱片公司正在加速挖掘韩国音乐市场隐藏的宝石。 世界最大流行音乐唱片公司环球音乐的韩国分公司“环球音乐韩国”最近首次与国内摇滚乐队签订了专属合约。他们就是在2018年出道的5人男子摇滚乐队“LUAMEL”。LUAMEL的新曲《Path》公开两周以来，YouTube的MV点击量就超过了16万次，作为乐队而不是偶像歌手，这是非常罕见的成果。 今年年初出道的女创作歌手“msftz(原名李信爱)”是索尼音乐娱乐韩国的专属合约艺人。主人公是在淑明女子大学作曲系专攻古典乐的才女。她是一位兼具魅力外貌、作词•作曲能力的希望之星。索尼音乐娱乐韩国分社正在积极引进BOYCOLD、德米安等具有制作能力的创作歌手。华纳音乐韩国分社最近引进了曾在JYP娱乐公司活动的歌手朴志敏，改名为“Jamie”，同时进军国内外市场。 被称为所谓的“直接配送公司”的全球唱片公司韩国分公司从1990年开始进军韩国，但近20年来一直注重海外音乐。公司的主要业务是负责肯德里克•拉玛、Maroon 5、阿黛尔、阿内•玛丽等主流英美圈流行歌星的宣传•营销和音源•唱片流通。虽然也关注了部分国内歌手，但是功能却非常有限。只停留在通过唱片制作投资获得间接收益或支援新人的宣传、营销上。 最近这种趋势有了明显的变化。与国内明星签订专属合约，集发掘、训练、管理、唱片制作和活动支援于一体。环球音乐韩国分社自2016年与R&B创作歌手Dean签订专属合约以来，先后推出了女歌手SAAY(原名权昭熙)和男性二人组1415。 一直停留在被动发行公司的“直接配送公司”的变化背后是音乐市场的巨变。K-Pop在全球市场上的地位迅速上升，YouTube和Tik Tok(抖音)等音乐宣传窗口的变化也交织在一起。环球音乐韩国分社相关人士表示：“由于K-Pop的崛起，海外的韩国偶像粉丝们除了偶像歌手之外，对乐队音乐、R&B等韩国大众音乐各个方面都感兴趣的倾向暴增。利用海外总部和海外平台的连接等直接配送公司所具有的网络和经验，可以作为国内新人音乐家一决胜负。”他们希望通过即将进军韩国的世界排名第一的音源平台“Spotify”提高在韩国国内市场的影响力。举例来说，“msftz”在韩国国内的认知度较低，但是目前她已成为Spotify的韩国独立音乐推荐目录《In the K-Indie》播放名单上的招牌明星。索尼音乐韩国分社的一位有关负责人表示：“培养韩国新人歌手后，陆续发表英语歌词和韩语歌词歌曲，同时进军多个市场的余地增大。” 环球唱片韩国分社最近与一名女创作歌手签订了专属合同。目标是9月出道。该公司相关人士暗示说：“为了寻找兼备视觉魅力和音乐能力，同时又具有符合海外市场审美的明星气质的国内人才，正在从数量和质量上培养公司内新人挖掘人员。”

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