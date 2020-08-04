从“NE”开始，现代汽车将在电动汽车上取消“齿轮杆”. August. 04, 2020 07:43. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车决定，从明年推出的电动汽车专用车型“NE”开始，像转向灯(方向指示灯)一样，使用把变速杆放在方向盘(驾驶台)后面的怀挡式变速杆。另外，计划今后推出的内燃机车辆也将采用怀挡式变速杆。驾驶席和副驾驶席之间的齿轮箱(变速箱)不见了，预计车内将发生大规模的空间设计变化。 3日，据汽车业界透露，现代汽车决定在明年量产的电动汽车NE上使用怀挡式变速杆。“转向怀挡变速杆”的怀挡式变速杆主要利用驾驶台后面的杠杆，通过打开•关掉方向指示灯进行变速的方式，由海外品牌梅赛德斯-奔驰和特斯拉等主要使用。 推出以电动汽车专用平台“E-GMP”为基础的NE的同时，选择怀挡式变速杆，可以解释为是为了彻底改变车内空间设计。因为驾驶席和副驾驶席之间的隔离带消失了，可以自由地演绎车内设计。现代汽车去年在法兰克福车展上公开的电动汽车(EV)概念车“45”中提出了用户可以自由装饰内部空间的“STYLE SET FREE”概念。NE的外观将继承概念车“45”的设计。 另外，现代汽车最近虽然将之前主要使用齿轮把手的变速杆更换为按键式或旋转式等，但根据消费者满意度不高的自身分析，正在研究今后推出的内燃机车上也积极利用怀挡式变速杆的方案。

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