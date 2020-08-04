美国宣布“与中国产软件的战争”，继抖音之后又把战火扩大至微信. August. 04, 2020 07:43. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、北京=常驻记者 金基龙 lightee@donga.com,. 美国特朗普政府继视频社交媒体“抖音”（TicTok）之后，又对“微信”等其他中国软件提出了高强度的限制方针，中美之间的“软件战争”出现了扩散的征兆。抖音面临在美国国内全面禁止使用的危机，决定以9月15日为期限，与微软就出售其美国国内业务进行谈判。 美国国务卿蓬佩奥当地时间2日接受福克斯新闻的采访时，就有关限制抖音的提问表示：“无论是抖音还是微信，在美国做生意的中国软件企业都直接将数据提供给共产党和他们的安保装备”，“这样的企业多得数不胜数。”他表示：“不久就会看到特朗普总统的宣布。”他不仅提到抖音，也指名微信，谈到了实施限制措施的可能性。 微信是与韩国的KakaoTalk类似的聊天工具应用程序，全世界用户达12亿人。因为它既能汇款与结算，在中国，政府的各种许可证也通过微信发放，因此说中国的智能手机用户几乎全都使用也不为过。但是它同时被怀疑受到中国政府的控制，例如如果通过微信反复指责中国国家主席习近平或中国共产党，账户被中断使用等据称。据称，有一度被删除账号而进入“黑名单”的用户保留这样的账号，同时为讽刺这种情况故意反复发送“习近平我爱你”的情况。 蓬佩奥警告称，抖音、微信等软件有可能窃取美国人的电话号码、地址和网络信息，并称“这是真正的国家安全问题，也是涉及美国人隐私的问题”。对于“即使微软收购抖音，是否也会出现安全问题？”的提问，他回避正面回答，只回答说：“应该明确，它对美国人的危险接近于零。” 此前，特朗普在7月31日表示，将通过《紧急经济权法》或行政命令，最快将从8月1日开始在美国国内禁止使用抖音，但到目前为止，禁用抖音的措施并未付诸实施。 据悉，在特朗普发声“禁止使用”后，微软中断了收购抖音业务的谈判，并于当天发表声明称，“将迅速行动，以便与字节跳动在9月15日之前完成谈判”。路透社报道说，特朗普同意给予抖音的母公司字节跳动45天的出售谈判时间。据悉，抖音的出售对象除了美国之外，还包括加拿大、澳大利亚、新西兰等国的国内业务。 以白宫贸易制造业政策局局长彼得•纳瓦罗为中心的美国对华强硬派在收购抖音之后，为阻止中国介入，提出了苛刻的谈判条件。财政部长史蒂芬•姆努钦当天在接受全美广播公司（ABC）电视台的采访时表示，“大家都同意，抖音不能以现在的方式存在”，“应该更换（系统）。”

한국어