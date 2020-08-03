即将成为现实的日本征用企业资产变现，要防止“报复恶性循环”的不可收拾局面. August. 03, 2020 07:38. . 根据韩国大法院的判决，日本企业被扣押资产的现金化从明天（4日零时）开始成为可能。距离大法院2018年10月30日作出日本制铁（新日铁铸金）向强制征用受害者赔偿1亿韩元的判决已经近两年了。旨在赔偿损失而扣押日本制铁财产的命令，公示送达期限已满，因此可以随时开始出售程序。 资产变现措施一直被称为韩日关系的定时炸弹。日本政府已经警告要采取第二次报复措施。据说，他们提出强化对韩国人的签证发放条件、召回驻韩日本大使等，还摩挲着对韩国产进口产品的追加关税和限制汇款的牌。 针对强征的判决是过去两年韩日矛盾的“震中”。日本政府去年7月对3个品种进行出口限制和把韩国剔出“白色名单（出口优待国）”的第一次报复后，韩国也进行了向世界贸易组织起诉、中断韩日军事情报保护协定延长等对抗措施，陷入了“报复的恶性循环”。如果今后资产出售付诸实施，对立和矛盾很有可能会进一步恶化。 当然，也有预测称，即使公示送达期限到期，也不会立即实行资产变现措施。但问题是，资产变现总有一天会实现，但韩日两国政府实际上对如何解决这一问题置之不理，只是在浪费时间。考虑到韩国的2022年春季大选、日本首相安倍晋三政权支持率下降等政治日程和状况，两国政权对韩日关系放任不管的行为大有可能持续下去。 现实是，韩日之间围绕强征判决的认识分歧巨大，很难找到共识。也有不少人指出，两国政治领导人将韩日矛盾利用于国内政治。日本《东京新闻》最近发表社论称，“政府层面的解决对策现在看起来还很遥远”，提议希望日本制铁等日本企业和韩国受害者寻求和解。 应该重启去年在私底下进行短暂的议会和两国知识分子层面的对话。两国有志的政治家和知识分子各自在本国内建立公论平台，讨论解决方案，然后会面，制定共同劝告案，向两国政府提出建议，这种方式也值得探讨。不能就这样只强调感情拖延时间。韩国应该以更加冷静的姿态，寻求将对峙局面转变为合作关系的外交解决方案。

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