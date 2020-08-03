变得不安的MLB，遭遇接二连三的“新冠病毒暗礁”. August. 03, 2020 07:39. by 黃奎引 kini@donga.com. 美国职业棒球大联盟(MLB)因新型冠状病毒感染症(COVID-19)面临了很大困境。从迈阿密开始的新冠疫情余波经费城蔓延到了“KK”金广铉所在的圣路易斯。 圣路易斯红雀队原本计划在本月1日至3日之间进行客场挑战密尔沃基酿酒人队的三场比赛。但截止到2日，在圣路易斯队有3名球员和3名工作人员被确诊感染新冠肺炎后，美国职业棒球大联盟事务局取消了全部3场比赛日程。 在美国职业棒球大联盟中，圣路易斯队是第二支队内确诊病例超过6例的球队。此前，在迈阿密开始陆续出现新冠肺炎确诊病例，目前该队的21名成员已被确诊感染新冠肺炎。上月25日至27日在费城与迈阿密队之间进行揭幕战三连战时，助理教练和球场管理员也分别被确诊感染新冠肺炎。 迈阿密和费城从上个月28日开始到当天为止，连一场比赛都没有打过。再加上圣路易斯队的比赛被取消，因此，因新冠疫情而不能遵守原日程的美国职业棒球大联盟比赛增加到33场。 随着新冠肺炎确诊病例的增多，曾说过“赛季不会中断”的美国职业棒球大联盟事务局也开始改变态度。美国职业棒球大联盟专员罗伯•曼弗雷德警告美国棒球联盟球员工会主席托尼•克拉克说：“如果选手们不遵守新冠肺炎预防方针，联赛可能会中断运营。”美国职业棒球大联盟事务局通过内部调查，发现了部分选手在客场比赛期间出入酒店、酒吧或离开酒店等违反“新冠肺炎预防方针”的事例。 不只是美国职业棒球大联盟面临新冠肺炎危险。日本职业棒球联赛中，福冈软银鹰队的外野手长谷川勇也被确诊感染新冠肺炎。对此，日本棒球机构(NPB)取消了原定于2日在福冈举行的西武VS软银队的比赛。长谷川因肋部受伤，上月7日未能进入1线队名单。但是，软银一队的部分球员在二队宿舍生活，因此采取了取消一队比赛的措施。 韩国和中国台湾的职业棒球目前还处于新冠疫情清净地带。如果国内职业棒球联赛中出现了新冠肺炎确诊患者，那么首先进行流行病学调查后，通过紧急执行委员会(团长会议)或理事会(社长团会议)决定是否中断联赛。如果决定中断联赛运营，包括7天的练习时间在内，总共21天里10支球队都不进行比赛。

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