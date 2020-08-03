全球确诊病例超1800万例，世卫组织称“新冠肺炎是百年一遇的健康危机”. August. 03, 2020 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 随着全球新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散趋势进一步加快，累计感染者已超过1800万人。世界卫生组织(WHO)担忧表示，“这(新冠肺炎(是百年一遇的健康危机。” 据国际统计网站“Worldnmeter”透露，全球新冠肺炎确诊患者在1日(当地时间)超过了1800万名。这距离上月29日突破1700万人大关仅过去三天时间。截至本月2日，报告死亡病例已达68.8万多人。 去年12月31日新冠肺炎首次向WHO报告后，确诊病例超过500万名用了5个月左右的时间(5月20日)，但之后过了2个月，也就是上个月27日，确诊人数超过了1000万名，1个月之后再次增加了800万名。据预测，本周内累计确诊病例将超过2000万例。 累计确诊病例数排在前三位的美国、巴西、印度的扩散趋势正在持续，南非、墨西哥、哥伦比亚的新增确诊病例每天也在1万名左右。日本上月31日和本月1日连续两天确诊病例超过1500例。 世卫组织总干事谭德塞在7月31日(当地时间)举行的“新冠肺炎紧急委员会”第4次会议上，将此次事件诊断为“百年一遇的危机”后，担忧地表示：“人们在接下来数十年的时间内都将感受到疫情的影响。”WHO决定继续维持1月30日宣布的国际公共卫生紧急事件(PHEIC)。

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