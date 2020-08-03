特朗普：“‘抖音’有安全威胁……将禁止在美国境内使用”. August. 03, 2020 07:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在全世界拥有10亿用户的中国视频社交媒体“抖音（TickTock）”已经成为美中矛盾的新导火索。自从美国总统特朗普以安全威胁为由宣布禁止在美国境内使用“抖音”后，出售“抖音”的谈判实际上已失去意义。 特朗普当地时间7月31日表示，“我有权使用紧急经济权法或行政命令”，表明了禁止使用“抖音”的意思。虽然他表示“最快将从8月1日开始禁止使用”，但当天美国国内的“抖音”服务依然正常。不过，美国媒体认为，特朗普政府有可能采取在美国国内应用商店切断“抖音”等追加限制措施。 “抖音”是在15秒短视频中加入音乐、与朋友们共享的应用程序，在世界10、20多岁的年轻人中大受欢迎。据推测，韩国用户约有300万人。特朗普政府怀疑，中国信息技术企业家张一鸣在2016年9月推出的“抖音”在短短4年内成长为企业价值1000亿美元（约合120万亿韩元）的世界级企业的背后，有中国政府的有组织支持。他还提出了16500万名美国国内用户信息通过“抖音”泄露给中国共产党的疑惑。 有分析认为，如果说美国政府指称中国最大的通信企业华为事实上是中国情报机关并对其进行制裁是硬件部门的限制，那么现在针对中国软件产业也表现出了要下手的意图。 特朗普发声后，一直推进收购“抖音”的美国微软公司暂时中断了收购“抖音”在美经营部门的谈判。当初，“抖音”的母公司“字节跳动”表示，将它出售给微软后，仍将保留一定股份，但受美中矛盾的影响，最终选择了全面出售。但是，有分析认为，由于特朗普总统的发声，出售谈判本身变得毫无意义。一些人认为，微软创始人比尔·盖茨具有反特朗普倾向，因此有人怀疑是不是特朗普想同时对比尔·盖茨下手。 有分析认为，面临11月总统选举的特朗普，打算继续推行诸如限制“抖音”等对华强硬政策，以凝聚支持层。但是也有人指出，由于年轻选民们的反对，这有可能成为一招“臭棋”。美国年轻人抗议特朗普的政策“侵犯了表达的自由”。在“抖音”上拥有3500万名“粉丝”的19岁歌手Baby Areal写道：“讨厌特朗普”。

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