美国裁军特使在推特上展示核战略武器照片，似在向朝鲜、俄罗斯叫板. August. 03, 2020 07:39. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美国国防部长马克·埃斯珀等美国政府高层官员接连公开了“民兵3”号洲际导弹和核潜艇等主要核战略武器的演习及参观照片。 有分析称，这是针对最近全方位矛盾激化的中国和对新核裁军谈判态度不积极的俄罗斯的施压行为，同时也是对拒绝弃核的朝鲜的间接警告。 美国总统负责军控的特使马歇尔·比林斯利当地时间7月31日在自己的推特上上传了参观在北达科他州迈纳特基地实施的“民兵3”号弹头组装及检验演习的场面。内容是与负责B-52等战略轰炸机运营的美国空军全球打击司令部司令（上将）蒂莫西·雷一起观看官兵们在“民兵3”号上安装3发模拟弹头的情景。 美国政府高级官员公开“民兵3”弹头组装演习实属罕见。装载3枚300千吨∼450千吨（千吨是1000吨TNT的破坏力）级核弹头的“民兵3”号与核轰炸机、战略核潜艇并称美国三大核战斗力。 如果在加利福尼亚发射，“民兵3”号可在30分钟内到达平壤。比林斯利表示：“确认了‘民兵3’号正在维持高度的应对态势。” 他正主导着以俄罗斯为对手有关代替明年到期的《新战略武器削减协定》的新核裁军谈判。2018年，他作为美国财政部负责恐怖资金金融犯罪的副部长助理，揭发了朝中之间的边境及海上非法贸易，并指挥了对朝鲜的制裁。 埃斯珀1日也通过推特上传了前往佐治亚州金斯湾海军基地、乘坐停泊中的战略潜艇与官兵们对话的场面。金斯湾基地是美国战略潜艇的核心母港，部署和运营着大量俄亥俄级战略核潜艇。他在微博上强调：“拥有（搭载核武器的）弹道导弹的美国战略核潜艇具有地球上最有生存力、最强大威慑力。”

한국어