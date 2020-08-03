阿联酋巴拉卡核电站1号机组试运转成功. August. 03, 2020 07:39. by 林賢錫 lhs@donga.com. 韩国的第一个海外出口核电站—阿拉伯联合酋长国(UAE)巴拉卡核电站1号机组开始启动。因为是阿联酋的第一座核电站，当地高层相关人士也高度评价称“这是一次壮举”。 阿拉伯联合酋长国核能公司(ENEC)1日(当地时间)正式公布，经过与韩国电力等的一揽子试验程序后，首次试运转成功。接着ENEC方面还表示，“原子反应堆生产热量，产生蒸汽，通过蒸汽转动涡轮发电。阿联酋的电力网将会连接到核电站1号机组。” 阿联酋总理穆罕默德•本•拉希德•阿勒马克图姆当天在自己的推特上“核电站1号机组进入试运转”，并称“目标是4座核电站全部启动， 安全、稳定地供应阿联酋国内所需电力的25%”，表现出了极大的关注。 巴拉卡核电站项目是在阿联酋阿布扎比附近的巴拉卡地区建设4座韩国型新核电站(APR1400)的项目。韩国电力联盟于2009年12月承揽了该项目。合同金额达到186亿美元(约22万亿韩元)。 ENEC核能公司总经理穆罕默德•易卜拉欣•艾哈迈迪在当天的声明中庆祝说，“今天是阿联酋历史上具有里程碑意义的日子。”同时他还表示，“感谢阿联酋政府相关人士和韩国合作伙伴的努力，直到取得这样的成果。” 韩国电力当天也表示，巴拉卡1号机组首次成功进行了临界试验。临界是指核反应堆内核分裂连锁反应保持一定程度，意味着核反应堆安全运行，试运转成功。巴拉卡1号机组结束试运转后，最快将于年内投入商业运作。

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