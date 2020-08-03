“感受一下贝多芬的自由能量吧”. August. 03, 2020 07:39. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “在贝多芬活动的舞台维也纳度过了人生的一半时间，经常见到他。现在打算让贝多芬的诞辰250周年变得更有意义。” 这是被选定为韩国交响乐团的年轻音乐家培养项目“Next Stage”年度指挥家的指挥家朴胜裕(33岁•照片)的话。2015年以28岁高龄在伦敦国际指挥大赛上夺冠的他，将于19日下午7时30分在首尔艺术殿堂音乐厅举行的韩国交响乐Next Stage舞台上，指挥贝多芬的《费德里奥》序曲和第四交响曲。 这是去年尹伊桑国际音乐大赛上最年轻的获胜者、年仅16岁的钢琴家林润灿协奏《贝多芬第三钢琴协奏曲》的“年度贝多芬”节目。Next Stage音乐会将赋予当年的指挥者构成节目的权限。 朴胜裕在奥地利萨尔茨堡莫扎特姆学习大提琴，在维也纳国立音乐大学以指挥专业完成了最高演奏者课程。2018年她在罗马尼亚布加勒斯特国际指挥大赛上获得二等奖和听众选择奖。 “刚开始，对贝多芬之后的作曲家们更感兴趣。越学习越感受到了后辈作曲家对贝多芬的尊敬和他们受到的影响，再加上维也纳这个环境，我深深地被贝多芬的魅力所吸引了。” 此次音乐会的主要曲目第四交响曲是在雄壮的第三交响曲《英雄》和第五交响曲之间被称为“两个巨人之间的希腊女人”的作品。 “第3号和第5号交响曲作品的‘信息’很强，而第4号可以更加集中于音乐本身的技法。这也是一首自由幽默的曲子，所以选择了这首。” 记者询问了从大提琴手转变为指挥者的理由。她说：“在留学期间，我的目标是，从优秀的演奏者到音乐家，再从音乐家到艺术家，进而成为优秀的人。”也就是说，大提琴或指挥只是其路径中被赋予的“面貌”。这句话让人想起了以“人类的完成”为目标的贝多芬。 去年Next Stage中也选拔了女指挥家金有媛。对于全世界刮起的女性指挥家热潮，朴胜裕表示：“我认为比起指挥家所具有的各种背景和资质，女性或男性的因素并不重要。”当被问及作为指挥者的榜样时，她例举出了卡洛斯•克莱伯、克劳迪奥•阿巴多、马里斯•扬松斯等人。 “他们都是忠实于音乐本演，并充分发挥自己个性的巨匠。在他们的舞台上，感受到了对音乐的献身和崇高。想打造那样的舞台。”

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