“用电量一增加，传染病就来了”. August. 01, 2020 07:28. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 1918年西班牙流感、1957年亚洲流感、1968年香港流感……. 作为科学家和新闻工作者的作者主张，这种传染病是由于过度使用电波而引起的电磁场扰乱所引发的。作者就读于美国加州大学欧文医学院，因X光过度暴露疾病而中断学业。他认为进入20世纪以来，心脏病、糖尿病、癌症患者剧增的现象与用电不无关系。作者以各种研究结果和事例来支持这些令人感到惊讶和惊讶的主张。 美国1917年在本国和殖民地建立了50多个大功率发射器，海军在舰艇上设置了超过1万个发射器。1918年，纽约州和马里兰州都安装了高性能发射设备。作者表示，造成数千万人死亡的西班牙流感，可能是当年在美国发生的，并由美国海军舰艇传播到世界各地。 在美国建立数万个手机转播塔的1996年，运动员的心脏麻痹增加了一倍。电磁场可以降低生产能量的线粒体(mitochondria)的活动力，从而降低细胞分解葡萄糖、脂肪、蛋白质的速度，作者以这一研究结果来支持自己的主张。 虽然电磁波和疾病之间的因果关系不能直接得到确认，但通过很多事例可以推测出其可能性。翻译者、梨花女子大学环境工学系教授朴锡顺表示：“有必要掌握电波设施带来的影响，制定将损失降至最低的方案。”原标题《The Invisible Rainbow》。

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