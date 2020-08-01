《社论》令国民更加绝望的在野党之无力气与懒惰. August. 01, 2020 07:28. by 郑渊旭 评论员 jyw11@donga.com. 韩国政府昨天召开了没有预定的紧急国务会议，表决通过了共同民主党单独通过的《住宅租赁保护法》，并立即在官报上登载予以公布。仅仅4天时间，法案就由国会法制司法委员会提交，并在全体会议上通过，甚至推进了法律实施。对于过去权威主义政权时期也从未见过的执政党立法“暴走”，未来统合党束手无策。 不能否认少数党派难以阻止拥有176个议席的巨大执政党无视国会行为的局限性。根据国会法，即使组成协调委员会或无限制讨论，巨大执政党也可以凭借其议席数随时叫停。但是，这种状况条件不能成为在野党软弱应对的借口。政府昨天召开了紧急国务会议，表决通过了引起争议的《住宅租赁保护法》，但是未来统合党连对策会议都没有召开，就这样听之任之。 执政党在常任委员会或全体会议场单方面推进法案处理时，在野党议员们声称“无条件不参加投票”并退场。他们没有展现出始终坚守在现场，进行议事发言，追究法案问题的果断。 房地产价格暴涨导致民心恶化后，执政党将责任归咎于前任保守政权，并把人们十分担心检、警等调查机关隶属政权化的检警调整案称为“权力机构改革”，进行大力宣传。虽然这种全方位的宣传攻势持续不断，但在在野党中却看不到超越反对，从逻辑上进行批评，以国民为对象展开说服战的切实面貌。虽然有可能演变成权力型不正之风的问题不断出现，但在野党也没有表现出执着深挖的努力。 在数量劣势下撒手不管，是自己否定在野党存在的意义的行为。在野党至今仍未摆脱过去“恐龙政党”的惰性，只依靠背离执政党失政的民心反射利益，是没有未来的。要在院内外多种空间进行更加激烈的追问，与国民进行沟通。“为议席数所限”的借口已经行不通了。历史上，也有过很多议席数比目前在野党还少的在野党主导政局的情况。

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