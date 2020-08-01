专栏：崔志万之路，朴仁妃之路. August. 01, 2020 07:28. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 小学4年级时成为棒球选手的少年在1年后试图进行冒险。从右手投球，右侧击球的右投右打转向右手投球，左侧击打的右投左打。“击球的时候，说用左手才能成功，然后就换了。”这是他母亲转述的内容。他就是美国职棒大联盟(MLB)坦帕湾闪电队的崔志万(29岁)。 左手击球手在击球后奔向1垒的距离要短1米左右，而且可以长时间观察右投手的投球，因此比右手击球手更有利。左撇子占全世界人口的10%左右。在MLB中，左手击球手接近40%，其比率高于左手投手(28%)。美国职业篮球(NBA)的左手选手和美国职业橄榄球联盟(NFL)的左手四分卫都是7%左右。这也从侧面证明了棒球比赛中左撇子球员的优点更多。梦想成为棒球明星的小朋友也知道这件事。 看到崔志万在顶级联赛中生存下来，也许小时候的选择也起到了一定的作用。尽管如此，他还是碰到了壁垒。在面对左手投手时暴露出了弱点。在上个赛季，他面对右手投手的打击率为0.274(393个击球位)、轰下17个本垒打、57个打点；但是在面对遇到左手投手时低下了头，打击率0.210(94个击球位)、2个本垒打、6个打点。由于“platoon system”(在同一位置交替启用两名选手)的束缚，因此在出现左手投手时，他通常只能呆在球员替补席。 在对阵多伦多蓝鸟队的比赛上，崔志万面对对方的左撇子投手，与平时不同，进入右侧击球位，甚至击出了本垒打。这是进军顶级联赛5年的崔志万在右侧击球位上击出的第一个本垒打。截止到前一天，他在顶级联赛共860个击球位上都是作为左手击球手(站在左侧击球位上的选手)出战的。 也许是偶尔碰到的幸运“一击”。但是崔志万因为新冠疫情联赛开幕推迟，试探了左右开弓击球手的可能性。这是他为了全天候出击而谋求变身。 崔志万在18岁的2009年加盟西雅图水手队后，先后在巴尔的摩金莺队、洛杉矶天使队、纽约洋基队和密尔沃基酿酒人队效力。即使面对反复的流浪生活他也没有放弃。他以积极的心态坚持说：“有需要我的球队就意味着认可我的表现。”“在艰苦的日常生活中一定要成功的热情和自我管理与众不同。(崔志万)总是不拒绝新的尝试。”这是长期关注崔志万的解说员许龟渊的话。 朴世莉活跃的时期，受此影响，爱上高尔夫这项运动的10多岁青少年们蜂拥而至。虽然每个人的体型都不一样，但酷似朴世莉的“鲫鱼饼”挥杆却非常流行。记得几年前访韩的“老虎”泰格•伍兹在以韩国青少年高尔夫选手为对象的辅导活动中说过“没有什么可教的”。面对已定型化的年轻选手们的挥杆，不知该说什么好。 在众多的“世莉儿童”中，朴仁妃是不同的。由于先天手腕不好，所以无法进行太多训练。因此，她具有了不旋转手腕的独特的挥杆和个人节奏。虽然经常听到别人说自己很特立独行，但她还是选择了自己的道路。凭借与众不同的集中力和精湛的推杆，她成为了“高尔夫女皇”。 朴智星虽然身材矮小，有平足的弱点，但不知疲倦的体力加上双足踢球优势，成为了世界级球星。这样的他在自传中写道：“要想成为一支强大的球队，不仅需要双脚兼用的多面手，还需要能够出色地使用一只脚的专家。”他强行要求从小就懂得一点点的球员，并指出了“技术球员”消失的韩国足球的郁闷现实。 当今世界更加重视个性和创意性。无论是左右开弓击球手还是某方面的专家，只有创造出自己的优势才能生存下来。应该习惯于早早地就超越界限的变化，不要犹豫不决。这就是为什么青少年水平领导者的力量尤为重要的原因。如果和他人一样无法发展的不只是体育项目。

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