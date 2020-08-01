澳大利亚夫妇乘坐的快艇颠覆，“多亏盖乐世S10才活下来”. August. 01, 2020 07:28. by 許桐準 hungry@donga.com. 澳大利亚一对夫妇向三星表示感谢，称他们在海中经历了翻船事故，多亏了三星电子的智能手机“盖乐世S10”，才得以保住性命。 据三星电子网站新闻室31日透露，上个月13日晚，杰西卡·韦德夫妇乘坐的快艇在距离澳大利亚昆士兰凯恩斯海岸约38公里远的海中间，连接锚的绳索被电机缠住后倾覆。船上没有救生衣或遇难位置自动发送装置（EPIRB），而且鲨鱼经常出没，情况紧急。 韦德先生靠球形浮标浮在海上的状况下，发挥聪明才智。他们利用盖乐世S10的电话和短信，与海上救援队取得了联系；并开启了智能手机全球定位系统功能，与海上救援队共享了实时位置。救援队到达附近时，利用闪光灯功能照亮周围。由此，这对夫妇在2个小时后获救。 后来，韦德向三星电子澳大利亚法人发送感谢邮件，称“利用盖乐世S10，在海洋事故中得以获救”。韦德先生仍在使用这种产品。

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