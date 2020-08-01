“国王”詹姆斯准绝杀力助湖人取胜，精彩的比赛回来了. August. 01, 2020 07:27. by 金培中 wanted@donga.com. 洛杉矶湖人队在美国职业篮球(NBA)联赛重启首场比赛中，凭借“国王”勒布朗•詹姆斯(36岁)的制胜进球，取得了令人振奋的胜利。31日，在美国佛罗里达州奥兰多迪士尼“世界体育中心”举行的比赛中，湖人队以103比101击败了洛杉矶快船队。 在本赛季之前，两队不约而同地组成了詹姆斯、安东尼•戴维斯(27岁•以上湖人队)和卡瓦伊•莱昂纳德(29岁)、保罗•乔治(30岁•以上快船队)的超级明星组合，引起了人们的关注。截止到当天，在两队的前3次交锋中，快船队以2胜1负领先。也有分析认为，30多岁的詹姆斯在比赛最后阶段注意力不集中是湖人队处于劣势的原因。 但在时隔4个多月后重新开战的比赛中，詹姆斯成为了球队取胜的“钥匙”。当天他取得了16分、11个篮板球、7次助攻的全面数据，在两队101-101战平，距全场比赛结束还剩12.8秒的情况下第一次投篮不中，接着他抓下篮板球二次得分成功，锁定了胜局。虽然詹姆斯的得分比戴维斯(34分、8个篮板球、4次助攻)、雷纳德(28分、4个篮板球、4次助攻)、乔治(30分、5个篮板球、3次助攻)等年轻选手少，但切实地起到了“问题终结者”的作用。 在此前进行的比赛中，犹他爵士队以106比104击败了新奥尔良醍醐队。作为NBA第一号新冠肺炎确诊者，为联赛中断提供借口的鲁迪•戈贝尔(28岁•爵士)成功完成两次决胜罚球等，以14分12个篮板球表现出色。

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