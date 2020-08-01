“除了不参加、退场之外别无良策”……找不到妙招的未来统合党. August. 01, 2020 07:27. by 金埈馹 jikim@donga.com. “我们将进行彻底的立法斗争，在场内进行对决。但现实是，除了退出会场之外，连抗议的方法都没有。” 未来统合党的一名议员31日对“未来统合党今后的对执政党斗争战略”的提问做出了上述回答。 在声称既“要在场内进行斗争”、又说“除退场外别无他法”的矛盾性言语中，如实反映了未来统合党的无力现实。共同民主党最近一周以近乎“暴走”的姿态猛烈推进法案处理和人事听证会，但未来统合党除了表示“国民会明白未来民主党的本来面目”之外，没有拿出任何有效的措施。 在未来民主党实现速度战法案处理的上个月28日至30日，未来统合党在先后召开的14次国会常任委员会会议和1次全体会议，6次表示“民主党一家独吞吧”，以“退场”或“不出席”表示抗议。因为在数量上处于劣势的情况下，即使参加表决也只能是陪衬，所以做出了这样的决定。 但是"超级执政党"没有眨一下眼睛，反而对统合党不参加表决表示：“没有守护民主主义。”因此，党内外的一些强硬论者要求进行场外斗争。但是，党内人士认为，考虑到实效性和名分，很难拿出对策。 未来统合党院内代表朱豪英31日在广播节目中表示：“虽然有人说应该同时进行场内外斗争，但是必须考虑全国的暴雨灾害、保持社会距离、夏季休假等”，“因为需要动用巨大的费用等，所以虽然不排除可能性，但也不会轻易进行。”未来统和党内，也以“黄教安当党代表（党首）时场外斗争失败的记忆”“由保守集结引发的中立外延扩张的绊脚石”“回军时间不明确”等理由，提出了场外斗争不可取的说法。 部分人主张应该找回由共同民主党独吞的常任委员长。但是未来统合党核心人士表示：“在所有法案业已处理的情况下，现在没有理由共同承担民主党暴走的责任”，“不考虑接受常任委员长的想法。”可以说，未来统合党处于左右为难的现实之中。 当天，尹熙淑议员的“房地产5分钟发言”成为实时检索词第一位，在未来统合党成为热门话题。尹熙淑在前一天的国会全体会议上以“我是承租人”为开头的反对讨论中说道，“我所想到的是，再过4年，我就一动不动进入月租了，现在起不会再有全租了”，“到底是什么胆量和傲慢，不检查这些，把这个变成法律呢”，得到了选民们的共鸣。 未来统合党院内发言人崔亨斗表示：“尹议员的发言让国民们感到畅快，传达了真心话。即使通过这种方式走近国民，也会和国民一起讨论对策，并感到愤怒。”未来统合党计划，暂时通过这种国民认同的政策发言进行院内斗争，同时利用横幅、社交网络等进行院外斗争。

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