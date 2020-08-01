从第二学期开始，小学、初中、高中生上学日增加. August. 01, 2020 07:27. by 林雨宣 imsun@donga.com. 以小学、初中、高中学生为例，今年第2学期上学的天数将比第1学期有所增加。因为，为防止新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散而制定的上学人数限制标准将有所改变。 教育部31日表示，从第二学期开始，计算目前学校密集度时适用的标准将从“日”改为“同一时间段”。例如，规定全校学生900人学校的可上学人数(三分之二以内)时，第一学期每天600人以下，但从第二学期开始，同一时间段内保持600人以下即可。如果分成上午班和下午班各上学一半，全校学生每天上学也是有可能的。从现实情况看，考虑到教师运用和防疫业务，每天上学并不容易，但与第一学期相比，上学天数很有可能增加。具体的上学方式由各学校规定。 教育部还制定了根据保持社交距离阶段的上学方针。在保持社交距离第一阶段，上学人数保持在全校学生人数的三分之二；第二阶段，保持在三分之一以下(高中3分之2以下)；第三阶段，100%的远程授课或停课。目前，因新冠疫情的扩散，三分之一上学的首都地区和光州地区学校也将从第二学期开始放宽限制，保持在三分之二以下。教育部解释说：“第二学期，考虑到授课的效率和防疫，尽量鼓励学校不要隔日上学，而是要连续或隔周上学。实际上，各市、道教育厅及学校可以根据实际情况自主决定上学方式。” 另外，首尔小学校长会以437名校长为对象进行调查的结果显示，47.8%的被调查者表示，“计划在第二学期进行双向远程授课。”

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