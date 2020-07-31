连宪法机关监察院长都动摇的巨大执政党的强横. July. 31, 2020 07:29. . 共同民主党前天在国会法制司法委员会集中攻击了监查院院长崔在亨。执政党议员主张，监查院对决定提前关闭月城核电站1号机组进行监查的过程中，崔院长做出了贬低政府脱核电政策的发言。甚至因为他流露出政治偏向而要求他辞职。 崔院长在国会答辩中说明称，前产业通商资源部部长白云圭在调查过程中曾表示，“脱核电是总统竞选公约中包含的，是大多数国民支持的事项”，“文在寅总统大选的得票率是41%，能说是大多数国民吗？”执政党虽然抨击崔院长这一发言是“不服大选结果”，但这是在故意曲解上下文及其意义。 投入7000亿韩元维修的月城1号机组的，虽然在经济性评估中得出了应继续工作的结果，但在2018年6月韩国水力原子能理事会上对它作出了关闭的决定。监查院正在对成为提前关闭的决定性钥匙——经济性评估是否妥当、是否有外部压力等问题进行调查。在此过程中，对于接受监查的一方提出的“大多数国民支持”的防御理论，崔院长指出的是，这是大选当选者的竞选公约，不能因为这样就无条件地断定，这是为大多数国民支持的。 监查院对月城1号机组进行监查是受国会委托于去年10月开始进行的，但过了法定监查时间（5个月）后仍未得出结论。有传闻称，崔院长和现政府任命的监察委员的意见相左，最终报告在审批中被多次搁置。在这种情况下，执政党之所以攻击崔院长，似乎是暴露出了必须防止出现不利于政府脱核电站政策基调的监查结果的危机感。青瓦台向空缺的监查委员推荐了具有亲政府倾向的人士，但是崔院长担心政治偏向性而表示反对，这也刺激了执政党。 监查院虽然是总统直属机关，但与职务相关，它是独立的宪法机关。监察院的独立性在1987年民主化以后一直作为不可侵犯的领域而存在。任何一个政权都没有因为监查院不符合政治口味而如此攻击监查院院长。执政党应停止正面违反宪法精神、破坏民主根基的行为。

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