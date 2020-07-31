安保班子里当时那些人. July. 31, 2020 07:29. by 申錫昊 kyle@donga.com. 在27日有关国家情报院院长朴智元的国会人事听证会上，双方就其对朝认识和政策方向进行了对话。未来统合党院内代表朱豪英在公开双面协议之前表示：“在国情院院长的任务中，有让南北关系打开缺口的任务吗？ 《国情院法》哪个条款有这样的规定？”朴智元院长表示：“我认为，总统将过份的任务交给我，这反映了国民们希望打开僵持的韩朝关系的热切愿望。”之后，他面对了“国情院长应该抓间谍、进行对朝侦察，怎能只专注于对话？”的正当追问。 韩国党议员赵太庸表示，“过去曾主导通过对朝非法汇款的方式促成韩朝首脑会谈，这种形象挥之不去。”朴智元院长回敬道：“被称为促成半个世纪以来韩朝对话的主角，我认为这种称呼挺好。”在随后与朱豪英院内代表的对话中，他表示，“对于（金大中政府的）阳光政策，朝鲜一开始就有‘难道我们是什么细菌，要在阳光下全部杀死吗？’这样的误解，在6·15南北首脑会谈之后，这些误会消除了许多……”，对自己做了冗长的宣传。他似乎无法忘记用现代集团的5亿美元打造的20年前首脑会谈的荣耀。 南北对话的主管长官统一部部长李仁荣更露骨地回忆起过去。在23日听证会的开场白中，李仁荣强调：“金大中政府和卢武铉政府没有将韩朝关系发展和朝核问题的解决联系起来，而是通过并行的方式说服国际社会，引导朝鲜的协助，我们应该关注这些经验。并行前进的出发点，是修复南北关系。”他在提名出任部长之后曾表示，“就算不能全部建造通往和平的鹊桥，也要扎扎实实地放下一块上马石”，流露出自己的对朝认识比朴智元院长还要久远。他吟诵的是把南北置换为分手的男女、歌唱无条件见面的20世纪80年代民众歌曲《致织女》。 是啊，他们有过好时光。为了打倒全斗焕、卢泰愚的军部权威主义，高喊“往北走，往南走”的自下而上的统一运动，曾得到大众的支持。作为向非民主国家集结抵抗力量的政治工具，民族讨论起到了作用。要改变朝鲜独裁者个人神化的认识、改变韩朝对抗结构的金大中式阳光政策，与金正日反过来想要利用它来摆脱“苦难的行军”经济困难的利害关系一拍即合。有过那么一段时间，现代集团名誉会长郑周永为了经济利益拿出赌注，由南北最高领导拿到政治利益，这种假和平被看成是真正的和平。 可怎么办呢，逝去的岁月。即使说20世纪80年代韩国大学生在街头高呼的“民族”是纯粹的民族主义的流露，现在大家都知道，通过劳动党统一战线部顽固介入的朝鲜的内心想法，是“金日成民族国家”的永续和扩张。金大中、卢武铉政府的韩朝对话并不是因为阳光政策奏效，而是因为同韩国进行密切接触，即使出现问题也不必担心内部动摇，确信掌握了权力的晚年的金正日是对方才有可能实现的“例外时期”。 特别是，从卢武铉政府结束的2008年开始，随着美中霸权竞争开始，向着核拥有国地位迈进的朝鲜现在把自己当作与美国竞争的大国来行动。拥有核的第三代世袭独裁者金正恩似乎不再把没有核的弱小国家韩国视为民族合作的伙伴、经济援助的恩人。金氏独裁者不是像对待亲信一样只强调服从吗？也就是说，似乎还无法忘记美好的过去，但朝鲜已不再是那时候那个国家了。

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