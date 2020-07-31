国王詹姆斯VS上季总决赛MVP... 巨星对决点燃NBA重启战. July. 31, 2020 07:29. by 兪載泳 elegant@donga.com. 因新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散而在3月份中断的美国职业篮球(NBA) 2019~2020赛季，时隔4个月将再次拉开帷幕。“国王”勒布朗•詹姆斯(36岁•洛杉矶湖人队)从重新开赛的第一天开始，就与同区竞争对手洛杉矶快船队展开较量，引起了球迷们的关注。 目前排名西部联盟第1、2位的湖人(49胜14负)和快船(44胜20负)之间的对决被认为是“提前预演的西部联盟决赛”。如果说湖人队有詹姆斯，那么快船队就有上个赛季带领多伦多猛龙队夺得NBA总决赛冠军，并被选为总决赛最有价值球员(MVP)的卡瓦伊•莱昂纳德(29岁)。虽然目前排名靠前的是湖人队，但美国ESPN最近以16名专家为对象进行的“西部冠军队”问卷调查中，快船队(9票)力压湖人队。东部联盟的冠军球队是扬尼斯•阿德托昆博(26岁)率领的密尔沃基雄鹿队(13票)，得到了压倒性的支持。 参加剩余赛季的球队在全部30支队伍中，有22支队(西部13支+东部9支)有可能进入季后赛(PO)。参赛球队不分主场和客场，在美国佛罗里达州奥兰多迪士尼世界准备的“世界体育中心”的3个球场，以“无观众”的形式每队进行8场比赛后，于下月18日开始季后赛较量。湖人队只要在8场比赛中赢得3场比赛，就能确定自己西部排名第一的位置。 在联赛中断期间，以彻底的管理提升了状态的詹姆斯，在27日与奥兰多魔术队的练习赛中取得了20分、7次助攻的数据，结束了预热。詹姆斯在自己的社交网络服务上写道：“我将摧毁站在我面前的拦路者。上赛季的复仇还在继续。23号(自己的专机)飞机起飞许可，是您思念并热爱的篮球”，表达了强烈的决心。湖人队在上个赛季只停留在了西部联盟第10位，无缘季后赛。 本赛季的个人奖将考虑联赛重启后无法参赛的球队，以联赛中断之前的纪录来决定。常规赛MVP很有可能连续2年归属于“字母哥”阿德托昆博，而本赛季的联盟得分王(平均每场34.4分)詹姆斯•哈登(休斯敦火箭)和詹姆斯也被认为是获奖的有利候选人。

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