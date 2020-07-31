被传唤出席反垄断听证会的“科技恐龙4大巨头”. July. 31, 2020 07:29. by 兪載東 jarrett@donga.com. 亚马逊、苹果、谷歌、脸书(Facebook)等美国4大信息技术(IT)企业的首席执行官(CEO)们一下子被叫到了美国议会听证会现场。虽然因新型冠状病毒感染症(COVID-19)的余波，只进行了视频通话，但上述“4大巨头”的CEO一同出席议会还是第一次。 29日下午(当地时间)在美国华盛顿举行的众议院司法委员会反垄断小组听证会上，议员们谴责说：“这些企业在市场上享有垄断地位，正在损害美国经济。”少尉委员长大卫•西西利尼在发言中表示：“我们的祖先没有向国王低头。现在我们也不会向‘网络经济的皇帝’屈服。” 对于脸书CEO马克•扎克伯格收购Instagram一事，法司委委员长杰里•内德勒批判称“这违反了《反垄断法》”。鲁西•凯伊•麦克白议员对苹果擅自清退其他公司的竞争应用程序的嫌疑进行了提问。 对此，CEO们解释称“我们正在进行激烈的竞争”，认为各种非法嫌疑并不属实。 苹果CEO蒂姆•库克提及三星电子和LG电子、华为等企业，主张“智能手机市场处于极度竞争的环境中”.谷歌CEO孙达尔•皮查伊也表示，“由于与推特、微博、Instagram等的激烈竞争，网络广告费用在过去10年间下降了40%之多。” 扎克伯格CEO表示：“脸书是令人自豪的美国企业。美国的技术企业共享民主主义、竞争和包容的价值等，但中国正在打造与此完全不同的概念网络企业”，呼吁大家爱国。这被解释为，通过提及中国威胁论，暗示向美国企业施压，只会给中国带来利益。 亚马逊CEO杰夫•贝佐斯在书面陈述中提到了17岁怀孕的母亲和古巴出身的养父等艰难的家庭环境。他强调自己是“美国梦(American dream)”的象征，想要获得议员们的好感。 但是，西西利尼委员长在最后发言中总结道：“这些企业都是垄断企业。部分企业应该被分割。” 实际上，这“4大巨头”很难轻易从危机中解脱出来。美国法务部从去年开始对主要IT企业违反《反垄断法》的嫌疑进行了高强度调查。根据其结果，有可能被处以巨额罚款，甚至有可能被多家企业瓜分。特朗普总统当天在举行听证会之前通过推特表示，“如果议会不给大型科技公司(BigTech)带来公正，即使需要我下达行政命令，也会去解决。”

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