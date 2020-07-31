李政宰：请期待光是看着就让人脊背发寒的“恶魔”. July. 31, 2020 07:30. by 金哉希 jetti@donga.com. 大韩民国还有像李政宰(48岁)这样名台词多的演员吗？《新世界》的“中区大哥，这不是太淘气了吗？”、《观相》中的“怎么会是我成为王者？”、《暗杀》中的“我体内嵌有6颗日本鬼子的子弹”等等。李政宰饰演的角色总能给观众留下浓浓的余韵，也许有人没看过他的电影，但没有人不知道他的台词。 这不仅仅是台词的力量。孩子般的天真烂漫和肌肉颤抖的狠劲儿共存的眼神，再加上粗豪的中低音嗓音，原本只有寥寥几个字的台词像蹦跳的鱼一样，从文本中解放出来。 每次拍摄的作品都刷新“人生角色”的李政宰这次饰演了只剩下杀气的追击者“雷”。这一角色将出现在下月5日上映的洪元灿导演的电影《从邪恶中拯救我》中。雷以杀人承包商仁南(黄政民饰)杀害自己的哥哥为契机，追击仁南身边的所有人，无情地挥刀。继获得开启韩国黑色电影新篇章的《新世界》之后，两位演员时隔7年再度合作而成为话题。 30日上午在首尔钟路区三清洞一家咖啡厅见到的李政宰将雷比喻为“追逐猎物的猛兽”。 “雷追杀仁南及其家人、朋友的目的，难道只是为哥哥报仇吗？ 我认为不是。复仇只是借口。雷是正在寻找猎物的猛兽，因此有了他杀人非常合适的借口。即使静静地呆着，我也会用让人感到残忍的人物来集中表现雷这个人物。” 雷的首次登场超越了《观相》中首阳大君的登场场面(Scene)，具有压倒性的优势。雷有着消瘦的两颊、覆盖整个脖子的纹身、长到脚腕的白色大衣，悠闲地出现在哥哥的葬礼上，用没有一丝温情的凉眼俯视着成了冰冷的尸体的哥哥。表示“从第一次登场开始就投入到角色之中才能在演出时间内让观众和角色一起呼吸”的他亲自挑选了在葬礼上要穿的服装。 “虽然大家都认为葬礼上要穿黑色衣服，但当问自己‘盲目杀人的雷到底会不会在意’时，答案是‘不是’。所以特意选择了白色大衣。我需要呈现最大限度的疲惫、感情消耗的雷的脸，从拍摄前一天开始就一直没喝过水。” 20多年来，他拍摄了4部突破1000万观众的电影，来往于主角、配角之间积累了角色本性，现在是不是可以稍微放下一点？ 但是他依然为了演绎“从未演过的角色”而不断进行自我鞭策。

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