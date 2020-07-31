特朗普：“驻德美军减少三分之一，是因为德国没付钱”. July. 31, 2020 07:30. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、巴黎=常驻记者 金润钟 lightee@donga.com,zozo@donga.com. 美国总统特朗普就裁减驻德美军三分之一的决定表示：“因为德国没有付钱。”这赤裸裸地暴露出美军裁军和防卫费问题有联系。美国政府有可能把驻韩美军定为下一个目标的担忧正在加大。 特朗普当地时间29日在白宫会见记者，就裁减驻德美军的问题表示，“德国处于欠债不还（delinquent）状态，不付钱”，提出了防卫费问题。这是在国防部长马克·埃斯珀正式宣布在3.6万名驻德美军中裁减1.19万人，比此前公布的裁减规模（9500人）还要多之后发生的事情。 特朗普说：“德国这几年都不付钱，也不想交钱。”他反问道：“我们为什么要把所有军队驻扎在那里？” 他还提到美国数年来在与德国的贸易和国防等领域遭受损失，并表示：“所以我们在减少兵力。”他三次反复使用“欠债不还”一词，并强调：“我们再也不想当冤大头（sucker）。” 当天上午，埃斯珀也在新闻发布会上被问到德国支付国防费用和缩减驻军的关联性时，他表示，“德国作为欧洲最富有的国家，可以多支付国防费用，必须多支付一些”，加入了施压的行列。他在开场白中强调：“此次缩减决定的实现，是出于北约加强对俄罗斯的遏制和海外驻扎美军的战略灵活性。”但这仅仅是名义上的说法，特朗普的讲话已经承认了这一点。 在驻德美军裁军规模超出预想后，德国发出了批评的声音。德国政府大西洋关系协调官彼得·拜尔当地时间29日在接受德新社的采访时表示：“裁减驻德美军，不仅不符合德国和北约，也不符合美国的安全利益”，“在华盛顿，不仅民主党，共和党、国防部内部反对（撤走驻德美军）的人也很多。计划可能会失败。” 有分析认为，随着特朗普政府把“提高防卫费”和“撤回驻海外美军”联系起来的动作越来越露骨，对防卫费分摊额协定谈判变得长期化的韩国，也有可能以同样的逻辑加强施压。此前，负责韩美防卫费分摊磋商的美国国务院谈判代表詹姆斯·德哈特当天调任北极圈协调官。据悉，负责中东领域的女外交官等被提名为继任人选。考虑到特朗普拒绝接受德哈特与韩国进行工作磋商时暂时达成协议的13%的上调案，预计下一任将是更强硬的谈判代表。 对此，华盛顿外交消息灵通人士表示：“据我所知，美国国务院副国务卿斯蒂芬·比根本月初访韩过程中曾试图协调韩美间对防卫费分摊额的分歧，但没有取得成果”，“防卫费分摊和驻韩美军缩减问题暂时处于没有浮出水面的状态。”

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