“韩国水力原子能涉嫌伪造‘关闭月城1号机组’的理事会录音记录”. July. 31, 2020 07:30. by 金埈馹, 具特敎 jikim@donga.com,kootg@donga.com. 有人怀疑，韩国水力原子能公司涉嫌伪造决定关闭月城核电站(原子能发电站)1号机组的理事会的录音记录，并提交给了国会和监查院。 一直反对“拯救核电站国民行动”等脱核电站政策的市民团体30日在国会上主张：“为了支持总统宣布提前关闭月城1号机组的宣言，我们掌握了韩国水力原子能改变(造假)理事会会议记录的证据。” 根据市民团体公开的资料显示，韩国水力原子能在2018年6月15日伪造了紧急理事会会议录音记录，并于2018年和去年提交给了国政监查。同样的资料还作为监查院监查资料被提交。市民团体主张说，韩国水力原子能以删除或缩减提出经济问题的理事的发言内容等方式伪造了录音记录。根据未来统合党权明浩议员掌握的资料，韩国水力原子能社长郑在勋在2018年3月的社长职位公开招募过程中提出了“早期关闭月城1号机组是对经济性、地区接受性、稳定性等各事项进行评价，并尽可能在年内达成韩国水力原子能层面的决策”的职务执行计划书。 对此，韩国水力原子能方面表示，“理事会会议记录是征得全体理事同意后制作的，(市民团体的主张)有很多地方与事实不符”，并解释说，郑社长的履行职务计划书“表明了原则性的立场”。

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