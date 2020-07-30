本月2.65万亿韩元，三星电子吸揽大量外国投资者. July. 30, 2020 07:49. by 金紫炫记者、徐东日记者 zion37@donga.com,dong@donga.com. 韩国股市“大将股”三星电子在最近4个交易日内股价上涨9%左右，即将恢复至6万韩元水平。这可以解释为，业绩改善和美中矛盾带来的反射利益、英特尔公布芯片制造业务外包等带来的期待感等综合因素交织在一起，以外国投资者为中心的收购势头集中所致。 29日，在有价证券市场，三星电子的股价比前一天上涨0.68%(+400韩元)，以5.9万韩元收盘。盘中一度上涨2%以上，自今年2月20日后约5个月来首次突破了盘中6万韩元。三星电子股价前一天暴涨5.4%，对6万韩元线恢复和刷新历史最高值(6.28万韩元)的期待感高涨。 外国投资者的大量买进带动了股指的上涨。外国投资者继前一天买进价值9208亿韩元的三星电子股票后，当天也净收购了2894亿韩元规模的股票。进入本月以来，外国人购买三星电子股票的金额达到了2.6501万亿韩元。继三星电子之后，浦项制铁的纯收购额同期仅为3020亿韩元，考虑到这一点，外国人投资的大部分资金都集中在了三星电子身上。 财界和金融投资业界分析认为，围绕三星电子的内外利好因素带动了收购趋势。特别是在新型冠状病毒感染症(COVID-19)中半导体、家电事业等表现良好，预告了第二季度(4~6月)超出预期的业绩。再加上美国英特尔公司发布芯片制造业务外包等消息，业绩改善的期待感进一步增大。也就是说，三星电子可以和掌握全球代工市场的中国台湾企业TSMC(台积电)一起，获得英特尔的半导体生产合同。 这反映出人们期待以美国为中心的“反华为”战线会给三星电子带来机会。因为对于与中国华为就全球5G通信设备市场展开竞争的三星电子来说，这是提高市场支配力的重要因素。有分析认为，由于世界范围内释放的巨大流动性以及美元疲软，投资资金流入新兴国家市场，对韩国证券市场的大将股三星电子有利。有观测称，外国投资者在相对来说受新冠疫情影响较小的韩国市场正增加投资比重。 此前三星电子股价的恢复势头相对低迷，因此有人期待三星电子的股价在短期内会延续上升趋势。SK证券研究中心主任崔锡元(音)表示：“最近由于美元弱势环境等因素，出现了有利于外国投资者流入的环境，再加上对智能手机和半导体需求的积极信号正在以海外市场为中心延续下去。”

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