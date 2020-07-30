开启宇宙开发之路的“固体燃料枷锁”宣告解除，希望坚持堂堂正正的国家利益外交. July. 30, 2020 07:49. . 随着韩美导弹方针被修改，韩国可以向宇宙发射体使用固体燃料。青瓦台28日表示：“通过修改导弹方针，不仅是现有的液体燃料，我们也可以自由地研究、生产、拥有固体燃料和混合型等多种形态的发射体。” 这是1979年制定导弹方针后的第四次修改，对于解除阻碍韩国远程火箭开发的枷锁具有重要意义。当初以韩国的秘密导弹开发为契机，韩美于1979年签署了限制射程和弹头重量的谅解备忘录，此后，导弹方针成为韩国提高宇宙开发和国防力量的巨大障碍。此后，随着朝鲜核、导弹威胁越来越大，其限制先后3次得到缓解，但朝鲜发射洲际导弹后，我国连一颗卫星都未能正常升空。 通过此次方针修改，韩国也可以使用比液体燃料生产成本低、效率高的固体燃料，从而可以参与宇宙开发竞争。特别是其军事含义重大。这将大大提高依赖美军“眼睛”的韩国军队的情报、监视、侦察能力。通过自主研发的运载火箭发射卫星，构建韩半岛上空的“24小时监视体系”将变得可能。对于政府推进的战时作战控制权的移交，它也是核心要素。 据悉，当初韩美双方还讨论了解除弹道导弹射程限制（800公里），但未能谈成。青瓦台安全室第二次长金贤钟表示：“最终将在不久的将来得到解决。”根据此次修改，具备了可以在有事时转变为洲际导弹级远程弹道导弹的潜在能力，因此没有必要急于解除引发周边国家反对的射程限制。 况且，这是在中美矛盾达到最高潮、防卫费分摊额等同盟悬案尚未解决的情况下传出的好消息。因此，也有不少人担心，作为代价，美国会要求提高防卫费分摊额或参与牵制中国的战略。美中对峙越是激化，韩国外交的路越窄，危险越大。虽然路途艰难，但如果能在夹缝中维护和提高国家利益，那就是真正的外交能力。虽然进一步提高了同盟关系，但现在还需要好好管理好周边关系。

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