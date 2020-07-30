孙兴慜与凯恩并列获得托特纳姆热刺队赛季最高评分. July. 30, 2020 07:49. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “孙兴慜在托特纳姆热刺队需要他的时候发挥了作用。” 英国足球专业媒体《足球伦敦》对2019~2020赛季表现出最好一面的“孙旋风”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)做出了这样的评价。 29日，以英超联赛(EPL)托特纳姆热刺队球员为对象进行赛季整体评分的该媒体给孙兴慜和哈里•凯恩(27岁•英格兰)打出了球队最高分9分。《足球伦敦》表示：“孙兴慜说‘虽然本赛季非常辛苦，但学到了很多东西’”，并补充道，“虽然经历了胳膊受伤(今年2月与阿斯顿维拉队的比赛)等困难，但他仍然贡献了18粒进球和12次助攻(孙兴慜的单赛季最多攻击点)。” 孙兴慜本赛季创下了韩国人欧洲联赛最多进球(目前134个)、亚洲球员首次加入EPL“10(进球)-10(助攻)俱乐部”等多项纪录。与孙兴慜同分排在第一位的前锋凯恩虽然受到了腿筋受伤等困扰，但仍然攻入24球，展现了他作为英格兰国家代表队王牌射手的一面。 另外，英国媒体报道说，托特纳姆热刺队一直对韩国国家队后卫金玟哉(24岁•北京国安队)的转会表现出浓厚的兴趣。英国《标准晚报》报道说：“托特纳姆热刺队已经向北京方面咨询了引进金玟哉的问题。”

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