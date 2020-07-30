美国艾美奖候选作品，Netflix大包大揽. July. 30, 2020 07:49. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 全球在线视频服务(OT)企业Netflix的作品创下了第72届艾美奖最多提名的新纪录。 据主管艾美奖的美国电视艺术科学学院28日(当地时间)发表的最终候选作品显示，Netflix在包括最佳作品奖、最佳男主角等在内的160个奖项中获得了提名。 电视剧作品奖候补有《黑钱胜地Ozark》、《王冠The Crown》、《奇妙物语Stranger Things》等三部作品。电视剧最佳男主角候选人是《黑钱胜地》的杰森•贝特曼，最佳女主角候选人是《王冠》的奥莉薇娅•柯尔曼。 去年以《权力的游戏》称霸艾美奖的HBO，凭借电视剧《守望者Watchmen》等的善战，继Netflix之后，诞生了107个部门的候选作品和演员。告发种族歧视主义的《守望者》在26个部门中被提名为候选人，在单一作品中成为最多候选者。该片以1921年白人优越主义者杀害300多名黑人的“塔尔萨种族歧视屠杀”事件为原型。 另外，韩裔演员桑德拉•吴凭借BBC美国版《杀死伊芙Killing Eve》获得了电视剧系列部门最佳女主角的提名。桑德拉•吴2018、2019年也曾入围，但都没有获奖。此次她在《Killing Eve》中饰演英国情报部MI5的谍报员伊芙。颁奖仪式将于9月20日在美国洛杉矶微软剧场举行，ABC电视台将进行现场直播。

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