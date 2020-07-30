美国国防报告：“驻韩美军将减少对地面作战力量的要求”. July. 30, 2020 07:49. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国防领域政策报告指出，针对非中国而是朝鲜和韩半岛的驻韩美军的地面作战力量的要求将有所减少。由于这是在美国国防部预告将讨论美军在印度太平洋重新部署问题的情况下做出的决定，因此，能否对相关政策产生影响备受关注。 美国陆军研究生院下属战略研究院在本月中旬发表的题为《陆军的转变：印度太平洋司令部的超竞争和美国陆军的战区设计》的报告中提出了上述主张。据“美国之声”当地时间28日报道，该报告是国防部长马克·埃斯珀在2年前担任陆军负责人时提出的研究课题。 该报告书预测称，考虑到目前的趋势，中国将成为印度太平洋内美国最大的军事竞争者。俄罗斯将焦点放在欧洲，朝鲜将继续进行包括核武器在内的大规模杀伤性武器和导弹实战部署，但常规战斗力将会萎缩。这意味着美国为应对朝鲜威胁而制定的防卫战略在未来10年内很有可能被弱化。 报告指出，现在美军在区域内的前沿部署态势以韩国战争和冷战为基础的，并评价称，“虽然认为为应对第二次韩国战争而采取的这种部署计算方法可以起到费用对比的效果，但在战略上是不负责任的”。报告同时分析认为，考虑到战时作战指挥权的移交、韩国军队的现代化趋势、以及在有事时应对大规模地面战的驻韩美军的需求将会减少。

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