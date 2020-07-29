金正恩瞄准特朗普之后，声称“永久拥核”，是在加快自取灭亡. July. 29, 2020 07:37. . 在迎来《6·25停战协定》签署纪念日的27日，朝鲜国务委员会委员长金正恩召集老兵们表示：“我们一直走核拥有国的自我发展道路”，“依靠自卫性核遏制力，国家的安全和未来将永远得到强有力的保障。”金正恩曾在18日的党中央军事委员会会议上提到“战争遏制力”，再次提到“核”，明确表示不会放弃。 金正恩的“核拥有国”发言没有什么新奇的。朝鲜已经在宪法中明确规定了“核拥有国”，此次发言很大程度上也带有在所谓的“战胜节”上提出的加强内部团结的目的性质。但是，他直接用自己的嘴，而不是通过亲信，说出了自前年以来一直克制的“核拥有国”、“核遏制力”等词语。他的态度是，现在抛开无核化谈判路线，不愿再隐藏拥核国家的野心。今后为了强化核拥有国地位、正式开始大型挑衅的可能性也相应地提高了。 金正恩的发言也有着眼于距今还有3个多月的美国总统大选和之后的打算。朝鲜最近仍迷恋于从美国传来的美国总统特朗普的“10月惊喜”，但由于新冠疫情长期化和美中矛盾激化，这种可能性越来越小。最终，这相当于是在向特朗普总统发出警告，如果不参加以河内会谈破裂而结束的“小交易”谈判，将很难避免核、导弹挑衅这一选举不利因素。 甚至可以窥见对特朗普总统落选、选举之后未雨绸缪的打算。最近，在拜登的竞选团队中，最有力的副总统或国务卿候选人是前总统安全事务助理苏珊·赖斯，她在2017年战争危机达到高潮时曾表示“如果无法避免，可以承受（tolerate）朝核”。朝鲜期待这种“朝核现实论”，公开表示了作为核拥有国进行相互核裁军谈判的打算。 据推测，朝鲜拥有的核弹头至少有50多枚，如果再加上潜射弹道导弹，具备第二击报复能力只是时间问题。但是，美国不会为朝鲜的浅显伎俩所动。赖斯主张的，也不是草率采取军事行动，而是要通过对朝制裁和孤立朝鲜等提高其体制脆弱性的长期施压战略。如果朝鲜再次将时钟拨回到3年前，等来的只能是彻底的孤立和饥饿。

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