与奥巴马不同的拜登的“战略忍耐2.0”. July. 29, 2020 07:47. by 黃仁贊 hic@donga.com. 美国总统奥巴马在2017年1月卸任之前，给副总统拜登送上了惊喜礼物。奥巴马作为美国总统亲自向共事8年的拜登颁发了授予为世界和平等作出贡献的美国人的最高奖项“自由奖章”。奥巴马特有的感性发言“拜登让我成为了更好的总统”，甚至让拜登流下了眼泪。 但是奥巴马在拜登去年表明参加大选意向时却极力劝阻。他当时的意思是，为了阻止特朗普（74岁）再次当选，他期待不是由拜登（78岁）而是更加年轻的政治家站出来，掀起一股新风。奥巴马直到4月才公开宣布支持拜登。 然而，拜登最近却开始掀起“大望论”。离总统选举只剩下不到100天的时间，特朗普总统的支持率差距已经落后了两位数。当然，考虑到特朗普背后隐藏的支持层“害羞的特朗普支持者”，现在就下结论还为时尚早。但新冠疫情引发的经济不利因素，无疑给特朗普竞选连任美国总统亮起了红灯。 对于韩国来说，看待美国大选的算法变得复杂起来。最引人关注的是，在两次朝美首脑会谈后也没有取得实质性成果的朝鲜无核化问题，如果拜登掌权，将会有什么改变。 拜登在1月民主党总统候选人讨论会上表示：“不会无条件地会见朝鲜国务委员会委员长金正恩”，“特朗普总统无条件地会见他，赋予了体制的正当性，削弱了制裁。”去年11月，拜登就特朗普总统的对朝鲜战略批评说：“这种粗鲁而艰险的外交里，没有任何战略和耐心。”因此很多人观测说，如果拜登当选，奥巴马对朝鲜展开的“战略忍耐”将重现。前总统安全事务助理约翰·博尔顿表示：“如果拜登当选，就相当于‘与奥巴马再过4年’。” 但是，拜登即使再次打出“战略忍耐”牌，直到朝鲜发生变化为止，也不会与奥巴马时代一模一样。最为重要的是，勒紧朝鲜的制裁牌变得更加严厉。朝鲜曾在河内会谈中与宁边核设施对换来解除的联合国安理会5项核心制裁，都是2016年3月以后通过的决议，实质性制裁效果都是在特朗普政府上台后发挥的。这些制裁从源头上封锁了铁矿石和水产品等朝鲜的主要出口，让朝鲜的海外劳动者全部回国等，集中力量切断平壤的美元来源。 另外，拜登很有可能为了通过制裁获得朝鲜的让步，强调与中国的合作。已经出现了这种氛围。他在选举阵营的网站上写道：“将通过与同盟国以及与中国的合作，展开协调一致的对朝鲜活动。”拜登今年1月曾公开表示：“将通过中国向朝鲜施压，迫使朝鲜实现无核化。” 拜登认为解决朝核问题的“钥匙”是中国，这种认识由来已久。他在担任副总统时的2013年12月，在金正恩的姑父张成泽落马的传闻传开后，曾与国家主席习近平会面，强调了对朝施压及合作。这样的拜登在2016年接受某电视台采访时表示：“我对习主席说，‘如果放任朝鲜核问题，日本就会进行核武装’、‘日本可以在一夜之间制造核武器’。”拜登的意思说，他向中国施压说，如果中国不协助解决朝鲜核问题，东北亚可能会出现以日本为首的核竞争。 问题是在拜登的这种彻底的制裁与合作布局中，韩国也不例外。拜登去年12月接受美国外交协会采访时，曾特意提及韩国说：“美国应该在亚洲国家，其中特别加强与韩国的合作。”虽然这句话是在批评特朗普“无视同盟”的同时说的，但在加强与韩国的联合方面，首要课题应该是对朝政策。 在这种情况下，文在寅政府最近除了朝美谈判之外，正在推进独自加强南北合作的方案。对此，外交界已经出现了是不是与拜登的对朝认识存在距离的说法。韩国政府有必要倾听如果拜登当选，韩美之间在解决朝核问题上的分歧将会扩大的忧虑。

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