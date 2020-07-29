高宗的陶瓷为何出现在日本东京的宾馆？. July. 29, 2020 07:37. by 金民 kimmin@donga.com. 1886年与朝鲜建交的法国总统萨迪•卡诺赠送了两套陶瓷器。它们就是赛佛尔(Sevres)陶瓷制作所制作的“白瓷彩色萨拉米纳(Salamine)瓶”和“克洛迪昂(Clodion)瓶”。萨拉米纳瓶作为国立故宫博物馆收藏品留了下来，一对克洛迪昂瓶则去向不明。原以为遗失的克洛迪昂瓶最近在日本东京王子酒店的西餐厅被发现。高宗收到礼物后，陶瓷器前往日本的缘由是什么呢？ 克洛迪昂瓶是深邃、神秘的钴色(天蓝色)和毛笔痕迹如影随形的名品。大多数金属氧化物达到1000度就会分解，因此如果要发出蓝色，就需要最高级的技术。因此，克洛迪昂瓶的蓝色也被称为“塞佛尔蓝”。把手和外围环绕着金边。 国立古宫博物馆学艺组正在准备展示朝鲜王室使用的西洋瓷器的“新王室陶瓷”展，通过照片追踪了克洛迪昂瓶的下落。1918年，在大韩帝国皇室家族照片上其样子得到了确认。但在20世纪50年代，在日本东京英亲王宅邸照片中发现了克洛迪昂瓶。学艺组推测，随着英亲王的赤坂宅邸于1930年竣工，石造殿家具的一部分被移走，当时克洛迪昂瓶也一同前往。 1955年英亲王宅邸被出售给了西武集团创始人堤康次郎(1889~1964年)。之后被用作西武集团的连锁公司王子酒店，经过2016年的翻新，现在作为法国餐厅及结婚礼堂进行运营。据说，饭店原样保留了英亲王府邸的结构和室内装修，克洛迪昂瓶也就这样留在了那里90多年。 研究师郭熙元坦言：“在日本亲眼看到克洛迪昂瓶的时候让我起了鸡皮疙瘩，但是马上想起陶瓷中蕴含的近代朝鲜王室的悲伤历史，心里很不是滋味。”他还补充说，“现在王子酒店旧馆英亲王住宅面临拆除危机，但酒店方面改变主意，幸运地维持了原貌。” 那么克洛迪昂瓶能回到国内吗？目前由私人企业西武集团持有，因此情况不透明。第二次世界大战战败后，日本皇族的财产被没收时，作为皇族一员英亲王的宅邸也落入房地产商手中。学艺组虽然也进行了作品租赁协议，但是因为新冠病毒疫情而未能如愿。郭研究员表示：“优先在于确认海外所在文化遗产，因此从这方面来说很有意义。” 展出日期为7月29日至10月4日。入场券免费。

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