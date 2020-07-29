像是在故意做给韩美看，金正恩称朝鲜是“谁也不能藐视的核拥有国”. July. 29, 2020 07:37. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩自2018年开始朝美无核化谈判、韩朝对话以来，首次直接将朝鲜定义为“核拥有国”，并提到了“自卫性核遏制力”。分析认为，这一表态流露出了面对在11月总统选举前夕支持率不断下降的美国总统特朗普，朝鲜有意作为核拥有国与美国进行核裁军而不是无核化的谈判。 朝鲜中央通讯社28日报道称，金正恩在停战协议签署纪念日27日召开的第六次全国老兵大会上说：“我们坚强地克服了所有压力和挑战，作为核拥有国走过了一条自己的发展道路。”他还称：“朝鲜已经上升到了世人不能无视、也不得不承认的战略地位。”战略地位是指核拥有国地位。这是金正恩自2016年5月在劳动党中央委员会的总结报告后，时隔4年再次直接提及朝鲜为“核拥有国”。 金正恩还表示：“凭借可靠、有效的自卫性核遏制力，这片土地上不会再有战争的说法，国家的安全和未来将永远得到坚实的保障。”他声称：“现在谁也不能藐视我们。如果藐视，将会付出沉重的代价”，“在打造谁都无法侵犯的最强国防力的道路上，一刻也不会停止前进。” 他的意思是，朝鲜已经进入了拥有相当数量核武器的核拥有国，而且因为只有通过核武器才能保障国家安全，所以不会放弃。这是今年金正恩首次直接提及核遏制力。此前，朝鲜强调，将延续今年5月中央军委第四次扩大会议上明确的加强核遏制力的方针。劳动党第一副部长金与正在10日的谈话中表示：“美国不要在夺走我们的核武器上动脑筋，在不让我们的核武器对自身造成威胁上动脑筋会更容易、更有益。” 金正恩称美国为“美帝国主义的侵略性和野兽性”，露骨地表现出敌对感，而对中国则对参加6·25战争的中国军队表示“崇高的敬意”。

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