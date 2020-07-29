摩德纳和辉瑞公司进入新冠病毒疫苗“最后一关”临床3床试验. July. 29, 2020 07:37. by 李润泰记者 oldsport@donga.com. 美国制药公司摩德纳(Moderna)和辉瑞(Pfizer)同时进入了开发新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫苗的最后程序—临床3床试验。有期待称，根据试验结果，最早可在今年年末生产疫苗。 27日(当地时间)，据《华尔街日报》(WSJ)透露，摩德纳和辉瑞公司当天分别进入了临床3床试验。以大规模人员为对象进行的临床3床试验是最终检验药品的稳定性和功效的阶段。也就是说，如果此次试验取得成功，就可以生产疫苗。 摩德纳公司在全美89个城市，辉瑞公司在美国39个州和阿根廷、巴西、德国各以3万人为对象，进行新冠病毒疫苗候选物质的试验。试验以将实验者分成两组，一组注射疫苗，另一组注射假药的方式进行。研究组计划比较两个组的状态，确认疫苗的效果和副作用。 摩德纳公司表示，以研究成功为前提，计划从明年开始每年提供5亿剂至10亿剂的疫苗。辉瑞公司也表示：“如果试验成功，经过保健当局的批准，到年底将提供5000万人份的疫苗。” 据CNBC透露，美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)所长安东尼•福西当天就摩德纳的临床3床试验表示，“对疫苗的安全性并不担心”，毫不掩饰期待感。福西所长说：“最快在10月，最晚在11月就能知道试验结果。”摩德纳公司正在与美国国立保健院(NIH)共同开发疫苗。 美国总统特朗普当天也表示，“就疫苗开发问题听到了积极的消息。到年底会有非常好的结果。”特朗普总统在11月大选即将到来之际，最近在各种民意调查中落后于在野党民主党候选人、前副总统拜登。美联社(AP)报道说，特朗普政府期待疫苗开发能够成为推翻这一潮流的“10月惊喜”。

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