美国总统助理确诊感染新冠病毒，曾不戴口罩与法、德、英、意政府人士会面. July. 29, 2020 07:37. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 随着美国总统特朗普的亲信、白宫国家安全委员会助理罗伯特·奥布莱恩被确诊感染新冠病毒，白宫内的病毒恐怖正在扩散。奥布赖恩是包括美中矛盾在内的美国外交安保政策的前沿指挥者，而且是总统参谋中唯独与很多人接触者，因此其影响相当大。 特朗普当地时间27日在华盛顿白宫被问到是否与奥布赖恩进行接触时，回答说，“最近从未见过他。我会试着打电话的，”保持了距离。白宫当天通过声明表示：“总统和副总统麦克·彭斯不存在暴露的危险。国安会业务也没有受到影响。”声明还说：“奥布赖恩助理出现了轻微的症状。目前处于自我隔离状态，在安全的地方工作。”《华盛顿邮报》报道说，“奥布赖恩助理说，似乎是在一周前的家庭会晤中感染了病毒”，并提出可能是正在读大学的他的女儿传染给了他。 但白宫方面没有透露特朗普23日与俄罗斯总统普京通话时，奥布莱恩是否陪同出席，也没有说明两人最后一次当面接触是在什么时候。当天是在白宫最后一次看到奥布莱恩的日子。白宫相关人士表示，“当时奥布莱恩助理突然离开了白宫”，并提出了奥布赖恩在每天接受新冠病毒检测时刚被确诊为阳性就立即进入了自我隔离状态的可能性。 此前在白宫，彭斯的发言人凯蒂·米勒、总统长子特朗普的女友兼总统竞选连任团队的筹款最高负责人金伯利·吉浦尔等人被确诊感染新冠病毒。奥布赖恩本月13日至15日为讨论禁止使用华为等中国通信设备的问题，访问了法国巴黎。当时，他未戴口罩与法国、德国、英国、意大利等欧洲主要国家的相关人士进行会晤的照片被公开后，有人担心新冠病毒有可能扩散到欧洲主要国家的政府。 相反，奥布莱恩被评价为一直以来白宫参谋中一直强调防疫重要性的人物。今年3月，他命令国安会职员分成两半，在各自的办公室工作。据悉，国安会副助理马修·波廷泽也受到病毒学者的哥哥的影响，经常强调戴口罩及检查发热的重要性。

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