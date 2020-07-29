“国内汽车行业的生产效率是发达国家的一半”. July. 29, 2020 07:38. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 有人指出，因新型冠状病毒感染症(COVID-19)在上半年(1~6月)经历严重不景气的世界汽车业界从下半年(7~12月)开始扩大生产，但国内汽车行业被各种限制和僵硬的劳资关系所束缚。 28日，韩国汽车产业协会在首尔中区大韩商工会议所召开的“第4次产业发展论坛暨第9届汽车产业发展论坛”上，讨论了克服新冠疫情的产业生产效率提高方案。韩国生产性本部副所长韩平浩指出：“国内制造业得益于自动化和技术革新，生产效率得到了改善，但是汽车行业仍然依赖于劳动投入型增长，劳动生产率正在下降。”特别是，汽车行业中小企业的劳动生产率仅为大企业的46%。劳动生产率是指每名劳动者在一定时期内生产出的产量或附加价值。 从2016年到2018年的3年间，国内汽车产业整体的劳动生产率为1.55亿韩元，低于制造业的平均值1.75亿韩元。如果只局限于汽车配件领域，仅达到1.18亿韩元，还不到汽车制造领域2.63亿韩元的一半。 相反，在这一期间投入到汽车产业的劳动费用比制造业的平均费用多出32%。随着零部件领域的劳动费用上升，汽车行业的劳动费用增加率达到了3.49%，大大超过了制造业平均值0.35%。随着国内汽车产业的高费用结构固定化，2011~2018年劳动生产率仅为德国的52.4%。在经济合作与发展组织(OECD) 25个成员国中，韩国排在第10位。 如此脆弱的结构汽车产业，再加上新冠疫情带来的不景气，业界一致认为“以现有方式无法应对新冠疫情之后的汽车需求”。韩国汽车产业协会会长郑万基(音)强调表示，“今后，汽车产业会因个性消费趋势而发生改变，因此应及时生产并供应各种类型的车辆。有必要采取灵活的生产设备运行和劳动力投入、劳动时间运营方式等。”有人指出，每年都要进行工资协商，而且如果没有与工会达成协议，很难重新分配各工厂生产量的整车业界的情况也需要改善。 相反，劳动界则强调“雇佣稳定性”。全国民主劳动组合总联盟(民劳总)政策局局长李成熙表示：“迫切需要通过改善零件产业的生态界来开发技术和培养人力资源”，并主张引入业界层面的“标准工资制”，以此来缩小大企业和中小企业之间的工资差距，防止人力集中到大企业。

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