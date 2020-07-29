50岁的“坦克”崔京周将首次参加PGA冠军巡回赛. July. 29, 2020 07:38. by 金正勋记者 hun@donga.com. “坦克”崔京周(50岁•照片)将首次参加美国职业高尔夫(PGA)冠军巡回赛。 崔京周计划参加31日在美国密歇根州Grand Blanc的沃威克山庄乡村俱乐部(72杆)举行的冠军巡回赛爱丽挑战赛。冠军巡回赛是50岁以上的老资格选手才能参加的舞台，今年5月，崔京周过完50周岁生日，获得参赛资格。冠军巡回赛官网28日介绍说：“包括2011年球员锦标赛冠军在内，崔京周在PGA巡回赛共获得8个冠军，是亚洲球员中最成功的球员。本赛季他9次参加PGA巡回赛，其中3次成功晋级。” 崔京周原计划从今年5月开始参加冠军巡回赛，但由于新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情，巡回赛被中断，因此出道延迟。爱丽挑战赛是今年3月巡回赛中断后，5个月来以来首次举行的冠军巡回赛。作为首位进军PGA巡回赛的韩国人，崔京周表明了“在冠军巡回赛上也将成为开拓者”的决心。 另外，因新冠肺炎疫情而中断的美国女子职业高尔夫新型冠状病毒感染症(COVID-19)巡回赛也在时隔5个月之后重新举行。LPGA巡回赛28日表示，将从31日开始在美国俄亥俄州托莱多的斗篷俱乐部(72杆)举行LPGA巡回赛续航锦标赛(Drive On Championship)。但是，由于担心新冠疫情扩散，计划以无观众的形式进行大赛。LPGA巡回赛在今年2月澳大利亚女子公开赛结束后中断了赛季。

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