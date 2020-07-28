对江华岛前越境北上事件一无所知的军队，对管理“脱北者”撒手不管的警察. July. 28, 2020 07:46. . 韩国军联合参谋总部昨天表示，据推测，朝鲜公开越境北上事实的“脱北者”从江华岛一带出发，游泳前往朝鲜。虽然还要看军方的最终调查结果，但从目前的情况来看，因涉嫌强奸而处于即将受到处罚状态的“脱北者”通过3年前自己游到韩国的江华岛一带汉江下游又逃回了朝鲜。 距离首尔40公里的江华岛所在的汉江入海口，是防御首都的要塞。这里与朝鲜隔军事分界线相望，距朝鲜最短距离只有1.3至2.5公里，是过去朝鲜间谍经常穿越的地方。将拥有最强战斗力的海军陆战队投入此地，通过闭路电视等科学化警戒系统进行24小时监视，也是因为这里在应对朝鲜方面所占据的重大地位。但是，在如此重要的地方，对朝警戒网完全没有启动。在朝鲜公开之前，韩国军方连越境北上的事实都不知道，这不仅仅是担忧，更是令人震惊。难道不是把对朝警戒交给主敌来耍弄吗？也就是说，如果普通人“脱北者”像进出自己家门一样反复越境北上南下，那么经过高度训练的朝鲜特殊部队队员们更容易越境。 调查“脱北”居民性暴力的警察被卷入了对越境北上可能性举报置之不理的争议。虽然警方的立场是“没有听说越境北上的可能性”，但越境北上的“脱北者”的朋友多次前往警察署报案称“好像要越境北上”。如果不是安保和治安都处于松懈的状态，就不会发生这样的事情。难道沉醉在南北对话的氛围中，负责国家安全的军队和警察也放弃自己的任务，变得松懈了吗？

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