突袭奏效的理由. July. 28, 2020 07:48. . 有关625战争史的经典著作TR费伦巴赫的《这种战争(This Kind of War)》以这样的句子开头。“1950年6月8日，朝鲜政府宣布将举行韩朝联合选举，并宣布在8月15日之前组成韩朝联合国会。虽然该宣言是战争的预告，但谁都没有关注。” 国家之间发动战争，尤其是以突袭的方式发动战争，绝非易事。理论上是不可能的。数以万计、数十万计的大兵力在准备进攻时，很难不被对方探测到。 也有可能是因为过去信息通信不发达。但是现代也经常发生巨大的奇袭攻击。第1、2次世界大战期间，法国来不及应对德国的侵袭。往东走“苏德战争”(在苏联被叫做《大祖国战争》)是这样，“6•25战争”也是如此。 在这所有情况下，突袭获得了成功。因为不想承认战争。更讨厌被指出自己的弱点，警告危险。因为无法向上级提出对策。 即使知道情报，也无法正常应对。前方师团的部署太远了。开战之后，7师团和2师团的应对至今仍有争议。据说，2师团坐在路边什么都不做，什么都不想做。但是，究竟是不去做，还是做不到？ 6月25日唯一取得胜利的6师团在周日不允许外出，因此兵力非常充足。炮兵准确地掌握了炮击地点，预备队迅速投入了战斗。一直进攻的朝鲜军2师团在一天之内丢失了40%战力。 现在我们比朝鲜军事力、经济力都强，这是毋庸置疑的。但是战争不是以数字、以武器进行的。历史上，强国自取灭亡的事例屡见不鲜。不能做好实战准备应对战争的军队、国民沉浸在快乐中的国家是无法守护自己的。

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